Paul Pogba consternado por estos mensajes pintados en las instalaciones del Manchester United

Una pintada contra el futbolista del Manchester United, Paul Pogba, pidiendo su salida del club, ha aparecido en un cartel colocado a las afueras del centro de entrenamiento del equipo inglés.

El mensaje "Pogba Out" (Pogba fuera, en español) fue escrito sobre un cartel en el que se indicaba a los aficionados que no parasen a los futbolistas para pedir autógrafos o fotografías al salir en coche del centro de entrenamiento.

Este incidente ocurre tras el abuso en redes sociales que sufrió el futbolista francés después de fallar un penalti contra el Wolverhampton Wanderers que le costó la victoria a su equipo.

El galo recibió insultos racistas a través de las redes sociales como también le ocurrió al delantero del Chelsea Tammy Abraham tras fallar un penalti en la final de la Supercopa de Europa.

El propio Pogba escribió un mensaje en Twitter explicando que sus antepasados sufrieron para que su generación sea "libre hoy en día" y calificó de "ignorantes" a los que profieren insultos racistas.

EL DATO

Pogba ha sido uno de los nombres más importantes en este mercado veraniego, debido a su intención declarada de abandonar el United. Sin embargo, a pocos días para el cierre de la ventana estival, su salida de Old Trafford parece poco probable.

