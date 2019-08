Bomba: Alexis Sánchez deja el Manchester United para fichar por un grande la Serie A [FOTO]

Bomba. Luego de que Alexis Sánchez no fuera tomado en cuenta para ser parte del primer equipo del Manchester United, el entorno del jugador chileno inició las negociaciones con los clubes más poderosos de Europa.

Es por ello, que el futuro de Alexis estaría en el Serie A de Italia. Así lo informó el reconocido periodista Fabrizio Romano a través de su cuenta de Twitter informando que el Manchester United y el Inter de Milán llegaron a un acuerdo para el traspaso del atacante chileno.

Según el mencionado hombre de prensa, el ex Colo Colo y Barcelona arribará al Inter en calidad de préstamo sin opción de compra. Recién en el 2020 ambos clubes se sentaran a negociar para determinar si llegan a nuevo acuerdo por el fichaje final del chileno.

Manchester United asumirá 5 millones de euros del salario total de Alexis tasado en 12 millones. El atacante chileno arribará en las próximas horas a Milán para firmar su nuevo vínculo con el Inter hasta mediados del 2020.

Con esto, el equipo de Antonio Conte conformará un trío letal de ataque junto a Lautaro Martínez y el atacante belga Lukaku. Inter de Milán pretende volver a pelear los primeros puestos de la Serie A que han sido exclusivos en los últimos años de la Juventus.

Alexis Sanchez all’Inter, here we go! Via libera dal Manchester United arrivato poco fa: operazione conclusa ⚫️🔵 @SkySport #Inter #calciomercato