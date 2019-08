Hija de Christian Cueva fue dada de alta de hospital e hinchas de Santos celebraron la noticia

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, está más motivado que nunca: la salud de su hija mejoró y fue dada de alta tras haber estado internada por más de un mes. Este hecho fue celebrado por los hinchas de Santos, quienes manifestaron su alegría a través de las redes sociales.

Gianna Pamela, a filha de Cueva, recebeu alta hoje, no Peru.



O bebê nasceu com 30 semanas e ficou no hospital por pouco mais de um mês. — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) August 26, 2019

"Buenas noticias para iniciar este fin de semana", refiere un hincha de Santos, quien comentó la noticia a través de Twitter. "Esperemos que con esta noticia (Christian Cueva) pueda concentrarse en Santos y le muestre a Sampaoli que puede regresar a la lista para los próximos juegos", agregó otro 'torcedor'.

Recordemos que Christian Cueva no pasaba por un buen momento tras haber fichado por Santos FC. El mediocampista, que fue convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca para afrontar los amistosos de setiembre ante Ecuador y Brasil, estuvo muy cerca de quedarse fuera de la plantilla del 'Peixe'.

Y es que Paulo Autuori, gerente deportivo de Santos FC, anunció su salida luego de haberse reunido con Jorge Sampaoli entorno a su rendimiento. "No podemos tener más jugadores extranjeros de los que podemos porque al jugador no le gusta estar fuera de acción", mencionó el ex DT de Perú.

"Si miras dentro, puedes ver que hay atletas que, en situaciones de emergencia, pueden actuar. Sampaoli ya ha hablado con Christian Cueva y Bryan (Ruiz) y les ha contado la realidad. Nadie está aquí para simpatizar con la opinión pública", refirió.

Christian Cueva jugó de titular en el amistoso que disputó Santos FC esta mañana (lunes 26 de agosto) ante Gremio Esportivo Osasco. Incluso, 'Aladino' aportó con una anotación al cotejo que terminó a su favor por 5-1.

que notícia ótima!!! 🙏🏻 — batata (@eduardornetto) August 26, 2019

Uma notícia boa pra dá um UP nesse início de semana — ♛SANTOSCOPEIRO♛ 💚💗💚 #MANGUEIRACAMPEÃ 💋 🌀 (@SantosCopeiro) August 26, 2019

Tomara que com essa notícia ele possa foca no Santos e mostra pro sampaoli que ele pode voltar a lista de relacionados pros próximos jogos — Daniel Rufino (@Danielsouza6667) August 26, 2019