Entrenador de Rayo Vallecano expulsa a jugador y futuro de Luis Advíncula aún es incierto

Rayo Vallecano no inició de la mejor manera el torneo de ascenso hacia la Primera División española. Y es que el equipo dirigido por Paco Jémez, igualó, de local, 2-2 ante Mirandés y dejó pasar dos puntos importantes para la presente campaña.

Justamente, el estratega europeo volvió a generar polémica no solo entorno al resultado sino a la presencia de uno de los futbolistas que fueron 'fijos' en la edición pasada: el zaguero central de la selección de Senegal, Abdoulaye Ba.

"Es un error que siga en el club y tiene que salir, no contamos con él. Sigue aquí y es un problema que nos hemos causado sin necesidad", indicó con dureza Jémez en conferencia de prensa previo al cotejo ante Sporting Gijón por la segunda jornada de la Segunda División.

"No va a haber muchos cambios, pero alguno sí, sobre todo por el caso de Martín (quien fue expulsado ante Mirandés). La estructura del equipo y la manera de jugar es la misma. Me preocupa que no fuimos capaces de ganar, a pesar de hacer muchas cosas bien, y eso es lo que me preocupa. Espero que en Gijón podamos demostrar que somos mejor equipo y que nos sirva para ganar", agregó.

Luis Advíncula y su futuro incierto en el Rayo Vallecano

El futuro del lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, en el Rayo Vallecano todavía sigue siendo incierto. 'Bolt' fue considerado por Paco Jémez en el banquillo de suplentes para la primera jornada ante Mirandés, sin embargo, no ingresó en el cotejo.

Jémez ya había indicado, con anterioridad, que no contaría con la presencia de Advíncula para la presente temporada, sin embargo, Rayo Vallecano, quien compró la carta pase del futbolista peruano al Tigres de la Liga MX, no ha llegado a conseguirle equipo y por ello lo mantiene dentro de la plantilla.

A falta de menos de siete días de que se cierre el libro de pases en el mercado europeo, Luis Advíncula podría cambiar de aires para lograr mayor continuidad de cara a su presencia en la selección peruana. No obstante, se quedaría en Rayo Vallecano de no consolidarse alguna oferta.