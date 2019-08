Paul Pogba y su mensaje que busca generar conciencia en el fútbol [FOTO]

El racismo vuelve a golpear el fútbol. Esta vez sucedió en Inglaterra ya que en el duelo que venían disputando el Manchester United y el Crystal Palace, el futbolista Marcus Rashford tuvo la oportunidad de poner el 1-1 parcial en el marcador, pero falló en el remate.

Para mala suerte del Manchester United y Rashford, el balón dio en el palo derecho del arquero y se fue afuera. Rápidamente en redes sociales, diversos usuarios tuvieron fuertes calificativos contra el futbolista e incluso se burlaron de su color de piel.

Este hecho no pasó desapercibido para el DT Ole Gunnar Solskjaer, quien habló del tema en la conferencia de prensa post partido: “Tiene que parar. Estoy sin palabras. Estamos haciendo todas estas campañas y la gente se esconde bajo identidades falsas”.

Ahora otro miembro del Manchester United también ha salido a manifestarse. Fue Paul Pogba, una de las figuras del equipo que estuvo como titular en la caída de los ‘Diablos Rojos’ ante el Crystal Palace en Old Trafford.

“Mis antepasados y mis padres sufrieron para que mi generación fuera libre hoy, para trabajar, tomar el autobús, jugar al fútbol. Los insultos racistas son ignorancia y solo pueden hacerme más fuerte y motivarme para luchar por la próxima generación”, escribió Pogba en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que otro de los jugadores que ha sufrido actos de racismo ha sido justamente Paul Pogba. La semana pasada decidió ‘picar’ el balón en el tiro desde los doce pasos, fallando en su intento por lo que recibió insultos sobre su aspecto físico en redes sociales.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K