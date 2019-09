Roberto Firmino y el nuevo récord que alcanzó en Premier League

No es el típico “9” de área y no siempre anotar es su única función, pero cada vez que lo hace acapara todos los flashes y es elegido la figura del compromiso. Nunca falta a su cita y ayer no fue la excepción.

Roberto Firmino volvió a dejar su sello en la victoria del Liverpool 3-0 sobre Burnley, un tanto más que especial en su carrera. Pues, el atacante de la 'Canarinha' llegó a los 50 festejos en la Premier.

El autogol de Chris Wood (33’) y el soberbio tanto de Sadio Mané (37’) pasaron a un segundo plano, cuando llegó la anotación del buen “Bobby” a los 80’.

El artillero brasileño alcanzó las 50 anotaciones en Premier League desde que llegara hace 5 temporadas. El "Mago" del Liverpool. Así de simple y claro.

De esta forma, el cuadro dirigido por Jurgen Klopp suma puntaje perfecto en las primeras cuatro jornadas del torneo y manda con autoridad en el torneo británico antes del parón por fecha FIFA.

Cabe destacar que tras regresar del receso, Liverpool medirá fuerzas ante Newcastle en Anfield por la quinta fecha.

EL DATO:

Roberto Firmino defendió los colores del Hoffenheim antes de arribar a Londres.