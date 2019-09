River vs Boca [TNT Sports en vivo] Gratis en directo por FOX Sports

Boca Juniors llega motivado al superclásico ante River Plate porque este miércoles empató sin goles en la Bombonera con la Liga de Quito y se clasificó para las semifinales de la Copa Libertadores gracias a la victoria por 0-3 conseguida en el partido de ida en Ecuador.

Sin embargo, Ramón 'Wanchope' Ábila y Eduardo 'Toto' Salvio tuvieron que ser sustituidos este miércoles por dolores musculares y ayer Gustavo Alfaro no los incluyó en la lista de Boca Juniors para enfrentar a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Además, ya es una certeza la ausencia del delantero Mauro Zárate, quien es baja por lesión. El estadio Antonio Vespucio Liberti, conocido popularmente como el 'Monumental', albergará el primer superclásico entre River Plate y Boca Juniors tras la final de la Copa Libertadores de 2018, que ganó el Millonario (2-2 y 3-1).

El club informó este martes que realizó obras y aumentó su capacidad de 66.266 a 70.074 espectadores. El árbitro será Fernando Rapallini, que nunca dirigió un superclásico River Plate-Boca Juniors.

River Plate, que es quinto con siete puntos, ya tiene su atención puesta en el partido ante Boca Juniors. El Millonario superó a Cerro Porteño paraguayo con el resultado global de 3-1.

Así, River Plate se enfrentará a Boca Juniors en la semifinales de la Copa Libertadores en el mes de octubre. El otro líder del torneo, San Lorenzo, recibirá el sábado a Unión de Santa Fe, que tiene cuatro puntos, lleva dos derrotas consecutivas y necesita una victoria para acercarse a la zona de clasificación para las copas.

Así sería la formación de Boca Juniors ante River Plate

Marcelo Gallardo analiza poner el siguiente once ante River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas o Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Enzo Pérez; Exequiel Palacios, Nacho Fernández o Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto o Matías Suárez.

Así sería la formación de River Plate ante Boca Juniors

Gustavo Alfaro analiza poner el siguiente once ante Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt o Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Daniele De Rossi o Emanuel Reynoso, Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Franco Soldano o Jan Hurtado.

A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors en Buenos Aires por TNT Sports

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 a.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Qué canal transmitirá el Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Superliga 2019

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Dónde ver TNT Sports EN VIVO River Plate vs Boca Juniors por Superliga Argentina | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

A qué hora juega Boca vs River hora peruana EN VIVO Fox Sports

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Dónde ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Cómo ver partido SuperLiga Argentina 2019 por TV Pública y Fox Sports

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Partidos de hoy Superliga Argentina 2019 | Clásico River Plate vs Boca Juniors

Partido: Colón vs Rosario Central

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Brigadier General Estanislao López

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Atlético Tucumán vs Arsenal

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental Presidente José Fierro

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Newll's Old Boys vs Huracán

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Marcelo Alberto Bielsa

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Talleres vs Aldosivi

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Mario Alberto Kempes

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15

Canal: Fanatiz USA

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental

Etapa: fecha 7

Hora: 3.00 p.m.

Canal: FOX Sports 2, TNT Sports, TyC Sports, ESPN, TV Pública y FOX Sports Premium Argentina.

River vs Boca pronóstico Supercopa Apurogol EN VIVO

Casa de apuestas: bet365

River Plate: 2.20

Empate: 3.20

Boca Juniors: 3.20

Casa de apuestas: bwin

River Plate: 2.15

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.20

Casa de apuestas: Rivalo

River Plate: 2.05

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.50

Casa de apuestas: Betfair

River Plate: 2.00

Empate: 3.25

Boca Juniors: 3.50

Apuestas y Pronósticos EN VIVO River Plate vs Boca Juniors: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

River Plate: 2.06

Empate: 3.21

Boca Juniors: 3.52

Casa de apuestas: Inkabet

River Plate: 2.15

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.50

Casa de apuestas: Betsson

River Plate: 2.09

Empate: 3.25

Boca Juniors: 3.50

Casa de apuestas: Te Apuesto

River Plate: 2.08

Empate: 3.10

Boca Juniors: 3.10

Historial de partidos River Plate vs Boca Juniors el clásico vía TV Pública y FOX Sports

River Plate y Boca Juniors (36%) han disputado 372 partidos desde 1908 (2-1 a favor de Boca) hasta el presente 2019. La estadística indica que los Xeneizes registran 134 victorias sobre 115 de River Plate (33%) y 115 empates (30,9%). Una rivalidad eterna.

Ver River Plate vs Boca Juniors en 4K por canal Telecentro y DirecTV

Por primera vez en Argentina, el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se podrá disfrutar en 4K gracias a la empresa Telecentro a través del canal 4000 de DirecTV y del 4000 de TeleCentro. Cabe señalar que la definición 4k se destaca por cuadruplicar la alta definición del tradicional o Full HD por alcanzar los 4000 pixeles. Una maravilla de los dioses de la tecnología. Bendita sea.

Alineaciones y Formaciones probables del Boca Juniors vs River Plate

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas, Marcone, De Rossi, Villa, Tevez, Obando, Soldano.

Entrenador: Gustavo Alfaro.