Gremio vs Paranaense EN VIVO vía GolTV y Premiere FC: semifinal de la Copa do Brasil

Gremio vs Paranaense EN VIVO vía GolTV y Premiere FC | este miércoles 4 de septiembre desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en la semifinal vuelta de la Copa do Brasil. El encuentro se jugará en el Arena da Baixada de Curitiba y también será transmitido por la señal de SporTV y Globo. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El primer finalista de la Copa do Brasil se conocerá en esta llave. El Gremio de Porto Alegre parte con una importante ventaja por el 2-0 obtenido en casa, gracias a los goles anotados por André y Jean, uno en cada tiempo. A pesar de no pasar el mejor momento en el Brasileirao, el ‘Tricolor Gaúcho’ enfoca sus sentidos en este certamen, además de que los beneficios son grandes.

Desembarcamos em Curitiba e tivemos uma recepção incrível da torcida, que amanhã estará lotando o seu espaço na Arena da Baixada, para mais uma decisão pela #CopaDoBrasil ! #VamosTricolor #PuroSentimento💪⚽️🇪🇪

📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/YxvbYNd0s7 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 3, 2019

La primera opción de llegar al partido decisivo por el título la tienen los dirigidos por Renato Gaúcho, más por lo demostrado en la llave por la Copa Libertadores ante Palmeiras. Gremio cayó en casa, pero luego supo imponerse de visita para remontar la llave de la mano de Everton y así meterse a la semifinal del certamen. El último fin de semana, usaron a sus figuras y sacaron un 0-0 en su visita a Sao Paulo.

En cuanto al Athlético Paranaense, la situación en la liga local no es distinta, quedando relegados en la tabla de posiciones, aunque por encima de Gremio. La temporada pasada lograron ganar la Copa Sudamericana mostrando un juego sólido y efectivo, aunque esta vez no han podido ser igual de eficaces. En la Libertadores también quedaron eliminados (por Boca Juniors).

La misión para soñar con igualar la llave será trata de anotar lo más pronto posible en el juego. Bajo las órdenes de Tiago Nunes, el Furacão no ha sido muy regular en casa y desde el 5 de junio ha ido intercalando resultados: ganó 4, perdió 2 y empató 1. Y lo que causa preocupación en los hinchas es que los partidos que ganaron solo fue por la mínima diferencia, algo que no sería suficiente ¿Lo lograrán?

Gremio vs Paranaense: Posibles alineaciones en la Copa do Brasil

XI Gremio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann, Cortez; Matheus Henrique, Rômulo, Alisson, Jean Pyerre; Pepê y André.

XI Paranaense: Santos; Khellven (Jonathan), Bambu, Lucas Halter, Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Marcelo Cirino; Nikão, Rony y Marco Ruben.

A qué hora juegan Gremio vs Paranaense EN VIVO por GolTV

Perú: 5.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 3.00 p.m.

México (Noroeste): 2.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

Colombia: 5.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (jueves 29)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

Uruguay: 7.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Chile: 6.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p.m.

Canadá: 5.00 p.m.

Costa Rica: 4.0 p.m.

Guatemala: 4.00 p.m.

Honduras: 4.00 p.m.

El Salvador: 4.00 p.m.

Puerto Rico: 6.00 p.m.

República Dominicana: 6.00 p.m.

Panamá: 5.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (jueves 29 de agosto)

Francia: 12.00 a.m. (jueves 29 de agosto)

Alemania: 12.00 a.m. (jueves 29 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (jueves 29 de agosto)

Holanda: 12.00 a.m. (jueves 29 de agosto)

Inglaterra: 11.00 p.m.

Guía de canales del Gremio vs Paranaense por la Copa Brasil

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Brasil: Premiere FC Brasil, Globo, SporTV

Chile: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Costa Rica: GolTV Latinoamérica

República Dominicana: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

El Salvador: GolTV Latinoamérica

Alemania: sportdigital

Guatemala: GolTV Latinoamérica

Honduras: GolTV Latinoamérica

Internacional: PFC Internacional

México: GolTV Latinoamérica

Panamá: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: Fox Soccer Plus

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

Gremio vs Paranaense EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Gremio vs Paranaense, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.