Teemu Pukki, delantero finlandés del Norwich, mejor jugador del mes de agosto en la Premier League [VIDEO]

La competencia en Inglaterra crece temporada tras temporada, haciendo mucho más atractiva la Premier League. La organización del competitivo torneo va premiando mensualmente a quienes logren un nivel sobresaliente. El primer mes (agosto) ha terminado y Teemu Pukki del Norwich City ha sido considerado como el mejor jugador, por su importante capacidad goleadora.

La cuenta oficial de Twitter de los ‘Canarios’ se ha encargado de dar a conocer la noticia, la que ha sido gratamente recibida por los hinchas. “¡Gracias a sus votos, Teemu Pukki ha sido nombrado Jugador del Mes de la Premier League por la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales, en español)!”, ha revelado el Norwich City, con una postal del eficiente goleador.

