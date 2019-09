Christian Cueva tendrá su prueba de fuego contra la selección brasileña

No es sorpresa para nadie el apoyo que Ricardo Gareca le ha brindado a Christian Cueva en sus momentos más difíciles, como el que vivió en las últimas semanas, no obstante, el respaldo al igual que todas las cosas, no dura para siempre.

A pesar que Christian Cueva mostró la intención y las ganas de organizar el ataque de la selección peruana, sus deseos solo quedaron en eso, sin poder cumplir con las expectativas que se tenían con su presencia en el “verde”.

Cueva es reconocido por su constante desequilibrio en el último cuarto del campo, eludiendo a cada rato la marca rival y asistiendo a sus compañeros para celebrar el ansiado gol, sin embargo, la falta de continuidad que ha padecido con el Santos mermó el rendimiento del “10” blanquirrojo.

El mediocampista nacional ha sido una pieza fundamental en Perú para lo que fue la clasificación Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América, razón por la que es de vital importancia que alcance su mejor rendimiento futbolístico.

En el choque de mañana (10:00 p.m.) contra Brasil, el ex Alianza Lima podría tener su última chance para cumplir con las intenciones del “Tigre” y de no ser el caso, Gareca lo dejaría fuera de la nómina en octubre. Así mismo, otro requisito para su futura convocatoria sería alcanzar la titularidad esperada con el “Peixe”. “Aladino” ya no tiene margen de error.

La selección peruana se reencontrará frente a Brasil después de la final disputada en la Copa América 2019, encuentro que terminó 3-1 para la "verdeamarela" con goles de Everton, Gabriel Jesus y Richarlison, mientras que Paolo Guerrero descontó para la "bicolor".