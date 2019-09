Antoine Griezmann se burla de su mal momento tras volver a fallar un penal [VIDEO]

En Francia, la presencia de Antoine Griezmann es la más resaltante, siendo uno de los líderes del actual plantel y estrella del último trofeo mundial que lograron. El delantero ha pegado el salto, al fichar por el Barcelona tras grandes temporadas con el Atlético Madrid, ganando mucha más trascendencia periodísticamente en todo lo que haga o de lo que sea protagonista.

Tal como era de esperarse, Didier Deschamps convocó al ‘Principito’ para la fecha FIFA de septiembre, aunque sus goles no se lograron celebrar. La Selección de Francia disputó dos juegos por el Grupo H de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 y Antoine Griezmann fue uno de los más peligrosos en el ataque, aunque todo quedó en intentos, muy cercanos.

¿Por qué? Pues Antoine Griezmann contó con la posibilidad de hacerse presente en el marcador por la vía del penal, pero terminó errando sus ocasiones en los dos encuentros. En la pasa victoria 4-1 sobre Albania, en casa, el habilidoso delantero estrelló su remate desde la pena máxima en el travesaño, desperdiciando lo que pudo ser el 3-0 transitorio para ‘Les Bleus’.

La página estaba volteada para el delantero, que ya ha tenido un pasado errando sus remates de penal y esta tarde se le presentó la gran oportunidad de redimirse. Otra vez en casa, en compañía de una gran cantidad de público en el Stade de France, el vigente campeón del mundo generó una falta dentro del área rival y podría ser el 2-0 en el marcador.

Antoine Griezmann tenía gran confianza en anotar y tomó el esférico. Solo dos pasos separó al atacante del que sería su disparo final, con pierna izquierda. El atacante sacó un potente remate cruzado, de altura baja, pero el portero Josep Gomes adivinó la dirección y se lanzó con todo a contener el remate, lo cual se terminó consumando, para felicidad de Francia.

El canal encargado de la transmisión hizo un primer plano del rostro de Antoine Griezmann, quien no podía creer que su mal momento en esta clase de acciones se siga extendiendo. Aunque, no eso no lo hizo enojar, sino soltar una tibia sonrisa, seguramente de nerviosismo y ansiedad por no poder celebrar un gol. Tendrá que esperar hasta octubre para poder desquitarse en Francia.