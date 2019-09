La broma de Megan Rapinoe que causó polémica: "Van Dijk debería ganar por lo guapo que es"

Antes de que la FIFA entregara el Premio The Best a Mejor Jugador de la temporada pasada, la futbolista estadounidense Megan Rapinoe realizó una particular broma sobre Virgil van Dijk que posteriormente causó polémica en las redes sociales.

La americana dio un peculiar motivo por el cual el defensor del Liverpool debió ganar el galardón. "Virgil (van Dijk) debería ganar sólo por lo guapo que es", dijo entre bromas al costado de Alex Morgan, su compatriota.

Estas declaraciones de Megan Rapinoe han desatado un debate en redes, ya que muchos señalan la contradicción de aceptar esta frase claramente sexista por parte de una mujer, y se preguntan qué hubiera pasado si esas mismas palabras la hubiese dicho un hombre.

Cabe recordar que la jugadora se ha convertido en un ícono de igualdad y la diversidad sexual en Estados Unidos, donde es un modelo a seguir para muchas jóvenes.

Por otro lado, Megan Rapinoe recibió la distinción a Mejor Jugadora del mundo por delante de Alex Morgan y Lucy Bronze. "Ha sido un año increíble para el fútbol de las mujeres. Lo siento por quienes se hayan dado cuenta solo en este momento, llegáis un poco tarde, pero os perdonamos", precisó.

EL DATO

Megan Rapinoe tuvo un año de ensueño al ganar el Mundial, recibir la Bota de Oro y Balón de Oro de la competición y recientemente el The Best.