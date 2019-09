Equipo de defensor peruano es líder de la Segunda División de España [FOTO]

La Segunda División de España sigue su curso y cada vez se van distanciando los equipos que pelean arriba de los que buscan alejarse de las últimas posiciones. Pero hay un club que atraviesa un gran momento y pase lo que pase, seguirá siendo el único puntero del mencionado certamen.

Equipo de defensor peruano es líder de la Segunda División de España

Resulta que uno de los encuentros más esperados de la fecha 8 lo disputaron el Almería y el Cádiz en el Estadio de los Juegos Mediterráneos siendo el resultado favorable para la visita al imponerse por 2-1.

De esta forma y a falta de que aún hay partidos por disputarse, el Cádiz seguirá siendo el líder de la Segunda División de España al sumar 19 unidades ya que justamente su más cercano perseguidor era el Almería.

Esto no hace más que confirmar el buen momento que atraviesa el Cádiz en donde militan el peruano Jean Pierre Rhyner, quien llegó esta temporada a España para reforzar al equipo con la única misión de regresar a la Liga Santander.

Rhyner no estuvo presente en la victoria del Cádiz ya que no fue convocado, aunque sí ha tenido varios encuentros como titular. Sin embargo, en los últimos compromisos se ha visto relegado a la banca de suplentes.

Como se recuerda, Jean Pierre Rhyner estuvo en la mira de Ricardo Gareca para ser llamado a la Selección Peruana meses atrás, pero un “cortocircuito” entre el jugador y la FPF generaron que no se dé esta opción.

Jean Pierre Rhyner: ¿Puede ser convocado por Ricardo Gareca?

Jean Pierre Rhyner ha jugado con las selecciones Sub 20 y Sub 21 de Suiza. También disputó amistosos con la Selección Peruana Sub 20 por lo que aún tiene chances de representar al país de su madre.

Jean Pierre Rhyner: ¿En qué posición juega?

El defensor de ascendencia peruana juega de defensor central, pero también se ha desempeñado en la posición de lateral izquierdo.