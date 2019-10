Zinedine Zidane se enfadó con periodista que le cuestionó titularidad de Thibaut Courtois [VIDEO]

Las conferencias de prensa de Zinedine Zidane siempre se caracterizan por el buen ambiente gracias a la predisposición del entrenador del Real Madrid con los periodistas, sin embargo, al francés se le vio exasperado en su último encuentro con los medios de comunicación.

El estratega 'merengue' fue consultado sobre el estado de Thibaut Courtois previo al partido del último martes ante el Brujas por la Champions League y respondió que el belga había tenido problemas en el estómago, pero que aun así podía saltar al campo, sin embargo, para la segunda mitad ya no pudo continuar.

"Estaba mal, seguro. Estaba revuelto. Puede pasar, pero el jugador puede jugar. Al descanso no estaba para jugar más", dijo 'Zizou', quien perdió la paciencia cuando le consultaron ¿por qué Courtois es indiscutible en la portería blanca?

"¿Qué? ¿Indiscutible de qué? No hay nadie indiscutible. Ni Courtois, ni nadie. Somos 25 jugadores y contaré con los 25. Siempre. Desde el comienzo de temporada hasta el final. Lo tengo que decir con la sonrisa, porque es la verdad. Tú me quieres sacar cosas, que no tienen nada que ver", aseveró

Luego, el mismo reportero, quien pertenece a una radio española, le argumentó que si bien es cierto tiene 25 jugadores en su plantilla, en partidos decisivos siempre juega con su equipo base.

"Eso es lo que piensas tú. Yo lo que hago es poner un once en cada partido", agregó Zidane.

VIDEO DIARIO AS

EL DATO

Real Madrid es líder de La Liga y este sábado (9:00 a.m.) recibe a su escolta, el Granada.