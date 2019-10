Charles Aránguiz fue retirado en camilla y podría quedar desconvocado [VIDEO]

El volante del Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, encendió las alarmas en Chile: fue retirado en camilla debido a que sufrió un duro golpe en el duelo ante RB Leipzig por la jornada 7 de la Bundesliga.

Reinaldo Rueda - entrenador de la selección chilena - incluyó al 'Príncipe', el pasado 3 de octubre, al plantel que se prepara para afrontar dos amistosos por fecha FIFA ante Colombia (sábado 12 de octubre) y Guinea (martes 15 de octubre).

Corría el minuto 85 del partido que sostenían Bayer Leverkusen vs RB Leipzig (que finalmente terminó igualado 1-1), cuando un rebote terminó cayendo en los pies de Aránguiz, quien remató al borde del área tras hallar el espacio.

Sin embargo, una jugada peligrosa por parte del mediocampista de la visita, Christopher Nkunku, terminó siendo fatal para el 'sureño': la plancha del francés impactó contra el empeine del pie derecho de Aránguiz, quien cayó al césped evidenciando un gran dolor.

El árbitro alemán del 'match', Marco Fritz, decidió pitar falta a favor de Bayer Leverkusen, pero al observar que el volante de 30 años continuaba tendido, solicitó el ingreso del cuerpo médico a fin de que puedan atenderlo.

Finalmente, Aránguiz no pudo terminar el partido y fue sustituido por Dermibay, quien ingresó por órdenes del entrenador holandés Peter Bosz: en Chile ruegan que no sea de gravedad para que no sea desconvocado por Reinaldo Rueda.

"Todavía no tenemos un diagnóstico. Hay que esperar. Charly tenía dolor y no podía continuar", indicó Bosz en conferencia de prensa tras la igualdad 1-1 ante RB Leipzig.