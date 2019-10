Zinedine Zidane habló del error de Alphonse Areola ¿Hubo recriminación del técnico?

Real Madrid ganaba 3-0 y dominaba a placer el partido en el Santiago Bernabéu ante el Granada, sin embargo, un error de Alphonse Areola culminó en un penal en contra que devolvió a la pelea al elenco visitante.

Eso sí, a pesar del fallo de su compatriota, Zinedine Zidane resaltó más los aspectos positivos del golero que reemplazó al lesionado Thibaut Courtois y aseguró que no hubo ningún tipo de recriminación por la infracción a Carlos Fernández, que le ganó el vivo en jugada.

"No tengo nada que hablar con él. Ya sabe que ha hecho un pequeño error. Y para mí, si vemos todo el partido, lo ha hecho muy bien. No sólo el hecho de parar los tiros, sino que ha hablado con la defensa, ha subido la presión y lo hace de forma natural. Estoy contento por él, todo funciona bien con él. Lo que hace falta es seguir todos en el camino y que aporten todos", dijo 'Zizou' en conferencia de prensa.

Al entrenador 'merengue' le consultaron si imaginaba comenzar la temporada siendo líder en la Liga Santander y último en su grupo de Champions League.

"No. Ser colista no estaba previsto, pero es la realidad. Sabemos que a la vuelta (de la ficha FIFA) vamos a jugar un partido contra el Galatasaray, pero antes tenemos un partido de Liga en Mallorca. Pero vamos a disfrutar primero de hoy, si me permite", agregó.

Finalmente, el galo resaltó las actuaciones de Eden Hazard y Luka Modric, quienes se hicieron presentes en el marcador con sendos golazos.

"Por Luka me alegro porque tiene este golpeo bueno, hace tres o cuatro años en Granada hizo el mismo gol. Lo tiene. No se atreve siempre, pero con el golpeo que tiene debe hacerlo. En cuanto a Eden, él tenía ganas de hacer un partido como este. Es normal que todos tengamos ganas de que lo haga bien. Ha podido dar pases decisivos y marcar", sentenció.

EL DATO

Real Madrid volverá a tener acción el 19 de octubre ante el Real Mallorca de visita por liga. Tres días después, el 22, se enfrentará al Galatasaray en Estambul por la Champions.