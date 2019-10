Bomba: PSG prepara una descomunal oferta para fichar a Cristiano Ronaldo

Tras su salida del Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha sido tentado por los clubes más importantes del mundo. Y fue la Juventus de Italia quien logró hacerse con los servicios del astro portugués con el cual logró conquistar otro título de la Serie A.

No obstante, para los demás clubes que pugnaban por fichar a Cristiano Ronaldo la llegada del portugués a Juventus no significó finalizar con el deseo de contar con el ex Real Madrid. Uno de los más interesados con este hecho es el PSG de Francia.

Por ello, según el medio español Don Balón, el PSG está dispuesto a tirar la casa por la ventana para fichar a Cristiano Ronaldo. Incluso, el cuadro parisino no descartaría utilizar a Neymar como moneda de cambio para hacerse con los servicios del portugués.

"La opción con más papeletas es la que tiene al Paris Saint-Germain como protagonista. El jeque siempre ha soñado con contratar a CR7 y esta podría ser su oportunidad. Pagaría con los ojos cerrados el dinero que la ‘Vecchia Signora’ pidiera por él, e incluso estaría dispuesto a sacrificar a Neymar Junior. Y sobre la mesa, le pondría un contrato de locura", señaló el mencionado medio español.

De igual forma, ‘Don Balón’ afirma que el PSG también considera doblarle el sueldo a Cristiano Ronaldo para que el portugués se incline a fichar por el cuadro parisino. Esta millonaria oferta lo convertiría en el jugador mejor pagado del mundo superando a su archirrival Lionel Messi.

"El luso pasaría a ser el mejor pagado del Mundo, con 60 ‘kilos’ anuales, superando los 40 de Leo Messi. Es decir, el PSG le doblaría la ficha, pues ahora mismo cobra la friolera de 30 millones de euros netos por temporada", sentenció el medio español.