Lionel Messi asegura que pensó en "largarse" del Barcelona tras acusaciones de fraude fiscal

Lionel Messi ha confesado que pese a amar al Barcelona, sin embargo, en varias ocasiones ha reflexionado la posibilidad de dejar el fútbol español por las acusaciones de evasión de impuestos.

Esta historia oscura comenzó en la temporada 2013-2014, cuando la justicia de la madre patria inició las investigaciones hacia los futbolistas profesionales por no cumplir sus obligaciones con Hacienda, siendo el astro argentino el primero en ser señalado.

"En 2013 y 2014 fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas, y así fue", dijo el argentino en entrevista a la emisora catalana RAC1.

Messi confesó que pensó abandonar la Liga Santander y al Barça por sentirse un perseguido, sin embargo, su amor por los colores azulgranas terminaron pesando para reconsiderar esa radical decisión

"Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barza, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en el Barcelona", agregó.

Recordemos que en julio del 2016, la 'Pulga' fue condenado a 21 meses de prisión suspendida por fraude fiscal. Aquella vez se informó que el 'che' había cerca de 4.5 millones de dólares.

EL DATO

Messi debutó profesionalmente con el cuadro 'culé' en la temporada 2004-2005.