Holanda vs Irlanda del Norte [EN VIVO] por la fase clasificatoria de la Eurocopa 2020

EN VIVO | Holanda vs Irlanda del Norte EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan este viernes 10 de octubre un partido por la Clasificatorias a la Eurocopa 2020. El encuentro se jugará desde las 13:45 (hora peruana) en el Stadion Feyenoord de la ciudad de Roterdam vía ESPN PLAY y DirecTV Sports

Holanda recibirá por la fecha 7 de las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 a la siempre complicada Irlanda del Norte, los 'naranjas' tendrán que hacer respetar la casa y quedarse con los tres puntos si quieren posicionarse en el segundo lugar del Grupo C, de otra manera se estarían alejando más de la siguiente fase.

Con Alemania como líder del grupo con 12 puntos e Irlanda de escolta con la misma cantidad de unidades a falta de tres fechas para cerrar la fase, los holandeses no tienen margen de error y tendrán que apoyarse en su hinchada para sacar un resultado positivo.

Holanda ha jugado hasta el momento 4 partidos y ha obtenido un saldo favorable de 3 victorias y 1 derrota, mientras que su rival de turno ha disputado 6 partidos, ganando en cinco ocasiones y solo ha caído ante su similar de Alemania por 2-0.

Los 'Tulipanes' llegan en muy buena forma, tras obtener dos triunfos importantes en el mes pasado, imponiéndose por 4-2 a Alemania y goleando por 4-0 a Estonia en la fecha pasada, vale recordar que el conjunto dirigido por Ronald Koeman ganó ambos encuentros de visitante.

Por otro lado, se encuentra Irlanda del Norte que llega de disputar su último partido el pasado 9 de septiembre ante los alemanes, en el cual cayó por 2-0. Este resultado no les permitió obtener el primer lugar absoluto, ya que por el momento se encuentran empatados en la punta.

A este partido llega Holanda como la gran favorita para llevarse la victoria, sin embargo Koeman se refirió al juego de sus dirigidos como falto de intensidad y hasta habría notado en algunos pereza en los entrenamientos, situaciones que preocupan mucho a puertas de tan importante encuentro.

No obstante, los Nor-Irlandeses saben que no cuentan con el cartel de favorito situación que los favorece ya que les quita la presión del triunfo y los obliga a concentrase estrictamente en el trámite del partido. En la actualidad los verdiblancos se ubican el puesto 33 del ránking FIFA, en tanto Holanda ocupa el décimo tercero.

Holanda vs Irlanda del Norte [EN VIVO] | Posibles alineaciones

Holanda: Jasper Cillessen; Denzel Dumfries, Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, Daley Blind; Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie De Jong; Quincy Promes, Memphis Depay; Ryan Babel. DT: Ronald Koeman.

Irlanda del Norte: Peacock-Farrell, Dallas, J Evans, Cathcart, Lewis, C Evans, Davis, McNair, Saville, McGinn, Washington.

