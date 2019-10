Dani Ceballos: "Quiero jugar la Eurocopa y participar en los Juegos" [VIDEO]

José Ramírez.-

Este martes la selección de España consiguió un agónico empate en su visita a Suecia (1-1) luego del gol de Rodrigo Moreno sobre los 92’ y con ello lograr la clasificación matemáticamente a la Eurocopa 2020.

Tras este resultado, salieron al frente los jugadores españoles Dani Ceballos y Rodrigo Moreno para explicar el empate que consiguieron en Estocolmo por las clasificatorias a la Eurocopa 2020. Por un lado destacaron el hecho de clasificar, pero también señalaron que les hubiese gustado ganar a Suecia.

"La jugada clave del partido fue la de Thiago", dijo Dani Ceballos para luego agregar: "Quiero jugar la Eurocopa y me encantaría participar en los Juegos, ya que fui parte del equipo que clasificó para ellos. Contra Noruega estuvimos más titubeantes. Hoy salimos muy enchufados. Si hubiera entrado la jugada de Thiago, el partido habría sido otro. El equipo está creciendo, es momento de estar unidos para la EURO 2020"". Además, también habló Gerard Moreno sobre su primer partido con la selección, comentó: "Es un sueño poder debutar con la Selección, también estoy contento por la clasificación".

A su vez, Rodrigo Hernánez del Manchester City señaló que no aprovecharon las situaciones de peligro que generaron: "Nos vamos con un sabor agridulce, contentos por la clasificación, pero tenemos que meter las ocasiones. Suecia es un equipo fuerte"

El encuentro entre España vs Suecia dejó a David De Gea lesionado. El arquero del Manchester United no pudo completar el partido pues se marchó sobre los 59‘ por una lesión muscular. Sin embargo, la buena noticia que se conoció es que el meta no sufre ninguna lesión de gravedad, a falta del diagnóstico médico que entregue la RFEP.