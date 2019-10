David De Gea quedó lesionado y preocupa para el Manchester United vs Liverpool [VIDEO]

La Selección de España buscaba asegurar su clasificación a la Eurocopa 2020, de visita ante la complicada Suecia. A diferencia del pasado empate ante Noruega, Kepa Arrizabalaga se quedó en el banquillo de suplentes y David De Gea inició como titular. El experimentado portero ha sido blanco de las críticas por sus recientes actuaciones, pero hoy trató de redimirse.

El Friends Arena de Estocolmo fue testigo de una brillante actuación de David De Gea, que volvió a ser igual de fundamental como en años anteriores. El portero del Manchester United se lució con grandes intervenciones, pero ya en el primer tiempo había dado muestras de sufrir una dolencia muscular, aunque pudo seguir con las acciones… solo hasta los 60 minutos.

Todo indica que el gol que recibió a los 50’ provocó su salida del campo, pero sucedió porque en el instante previo tuvo una impresionante doble intervención. Un centro al área fue conectado de cabeza por Marcus Berg, con extrema violencia, y David De Gea se estiró lo más que pudo para dejar el balón en la banda izquierda. No obstante, ahí no terminó el peligro.

Haters esperando algún fallo del gran David De Gea para criticarle y mientras tanto... #SueciaEspaña 🏐 pic.twitter.com/Fuz5O8qKwY — Chevalier DP (@ChevalierDP) October 15, 2019

Emil Forsberg apareció libre para definir, pero De Gea se puso de pie y bloqueó el remate con su humanidad, pero casi sobre la línea Berg terminó inflando las redes de España. Tras ello, las molestias que sentía el guardameta ya no podían ser ocultadas y, en post de no perjudicar a su seleccionado, decidió solicitar su campo 10 minutos del tanto recibido.

Kepa hizo su ingreso y finalmente, en la agonía del partido, España logró el empate a través de Rodrigo Moreno. La felicidad llegó al consumar el boleto para la Eurocopa 2020, aunque la también el ambiente de preocupación era notorio por lo que podría pasar con David De Gea. No solo en el comando técnico que lidera Robert Moreno, sino en el Manchester United.

Y es que, los ‘Diablos Rojos’ atraviesan por un irregular momento en la Premier League y no tienen un amplio plantel, por lo que no contar con David De Gea será una gran baja. El panorama luce mucho más complicado porque tendrán que recibir al Liverpool, en una nueva versión del clásico inglés. Por ahora no se conoce la magnitud de la lesión, pero se teme una larga ausencia.