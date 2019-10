Sergio Agüero protagonizó un accidente de tránsito en Manchester [FOTO]

Lo que parecía ser una día normal para Sergio Agüero se convirtió en una terrible pesadilla ya que, al estar camino a la práctica del Manchester City en su auto, sufrió un accidente.

Según medios ingleses, el choque fue con otro auto y, felizmente, no hubo nada para lamentar. Las únicas pérdidas fueron materiales pues una de las llantas del carro de Sergio Agüero quedó mal.

El delantero del Manchester City compartió una historia en su cuenta de Instagram con cierta ironía.

"Qué linda mañanita", escribió el futbolista junto a la fotografía de su auto tras el accidente.

El argentino no acudió a los trabajos de la mañana del Manchester City pero sí se hizo presente en horas de la tarde.

Como se recuerda, en años pasados, el 'Kun' ya había sufrido un accidente cuando estaba en un taxi camino al aeropuerto de Ámsterdam

Photo: Sergio Aguero’s car involved in a crash this morning.



[via @MailSport] pic.twitter.com/FVKHzUObt9