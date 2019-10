¿Dejará el fútbol por la música? Sergio Agüero cantó y bailó cumbia argentina [VÍDEO]

No es la primera vez que vemos a Sergio Agüero cantando y bailando a ritmo de la cumbia argentina. Aprovechando sus días libres por la fecha FIFA 2019 y su no convocatoria en la Selección Argentina, el delantero del Manchester City pasó un grato momento con la agrupación 'Ke personajes'.

El vídeo donde se le ve a Sergio Agüero cantando y bailando se volvió viral por las redes sociales. El 'Kun' viene atravesando un buen momento futbolístico y decidió aprovechar su descanso para compartir con su familia y amigos.

El delantero se animó tocar la batería electrónica. Según el diario Olé, no es la primera vez que el delantero del Manchester City se anima incursionar en la música. El grupo 'Las Palmeras' tiene una canción dedicada para el 'kun' y cantada junto al atacante.

Este miércoles, Argentina enfrentará a Alemania en el estadio Signal Iduna Park. Los dirigidos por Lionel Scaloni confían conseguir una victoria que les permita mirar con optimismo el futuro. "Es un partido importante contra un rival histórico. Veremos si estos chicos están capacitados para jugar un encuentro de semejante entidad. Es importante que tengan esta oportunidad", señaló el estratega.

"La idea es que tanto Lionel Messi como Sergio Agüero estén. Leo ya sabemos por qué no pudo venir ahora, y Sergio no estaba del todo bien y preferimos que no viniera", agregó Scaloni sobre la ausencia del Lio y el atacante del Manchester City.