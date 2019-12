Real Madrid: Mariano Díaz, el jugador que cerrará el 2019 sin disputar ningún minuto en 240 días

Real Madrid no será más la casa de Mariano Díaz, pues el jugador ha decidido salir del club blanco en el mercado de invierno, esto al darse cuenta que no es considerado por Zinedine Zidane, ya que es el único jugador del primer equipo que no ha debutado en un partido oficial en lo que va de la temporada 2019 - 2020.

Esta dura estadística llega acompañada de que terminará el 2019 acumulando 240 días sin jugar un partido oficial, triste realidad para el delantero hispano-dominicano que llegó al club con el cartel de estrella y ahora prepara su salida por la puerta trasera y sumido en el olvido de la hinchada merengue.

Real Madrid: ¿Cuándo fue la última vez que Mariano jugó en un partido oficial del club español?

La última vez que Mariano defendió la mítica camiseta blanca del Real Madrid en un partido que no fue amistoso se dio el 5 de mayo del presente año en un duelo por la Liga Santander ante el Villarreal, en dicho encuentro Mariano anotó dos de los goles que le darían el triunfo a su equipo.

Resulta curioso que después de aquella gran actuación marcando su primer doblete con el club, no volviera a estar alineado en otro partido oficial del conjunto merengue. Fue incluído en la nómina de jugadores para los duelos de pretemporada ante el Tottenham y el Fenerbahce, pero tal parece que no convenció.

En octubre de este año volvió a ser convocado por Zidane en el partido ante Mallorca, siendo ese el último encuentro que perdió el Real hasta la fecha, sin embrago no llegó a entrar al campo de juego.

Real Madrid: AS Roma interesada en Mariano

El ex Olimpique de Lyon se encuentra en la mira del AS Roma que ha estado pendiente del jugador que estuvo cerca de salir del Real Madrid en el mercado de verano, sin embargo tuvo dificultades en encontrar un club que asume lo elevado de su sueldo y tras la lesión de Asensio, decidió quedarse con la esperanza de que las cosas mejoren para él.