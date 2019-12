Futbolista del Cardiff City muestra gigantesco hematoma que le causó compañero en la Championship [FOTOS]

Un encuentro por la Championship en donde se enfrentaban Sheffield Wednesday y Cardiff City, dejó como saldo una escena complicada que involucró la salud de uno de los futbolistas, y es que la euforia de la competencia y muchas veces el afán por querer conseguir el resultado a como dé lugar, ocasiona que con la "cabeza caliente" se realicen muchas cosas.

En esta oportunidad el perjudicado fue Joe Bennet, quien lamentablemente tuvo un choque muy fuerte con su compañero de equipo Junior Hoilett, con quien se encontró con las cabezas en el aire y ambos resultaron finalmente tendidos en el campo de juego.

El choque entre ambos -claramente- preocupó a todos los presentes, pues pensaron que por la magnitud de los hechos, algo más allá de un simple golpe podría suceder. Sin embargo, y gracias a la rápida intervención de los especialistas, la situación pudo ser controlada.

Poco después del fin del partido en donde además, Cardiff City se quedó con el triunfo Sheffield Wednesday por 2-1, el futbolista Joe Bennet compartió vía Twitter el resultado de lo que sucedió. Las imágenes son realmente fuertes pues el deportista presentó un gigantesco hematoma en el rostro.

"Junior Hoilett, tu cabeza está hecha de concreto 😂😅 todo bien aunque sin fractura. Gran resultado de los chicos.👊🏻🙌🏼⚽️", comentó y compartió la foto de lo que le sucedió en el rostro.

@jrhoilett23 your head is made of concrete 😂😅 all good though no fracture. Great result from the boys 👊🏻🙌🏼⚽️ @cardiffcityfc pic.twitter.com/Kw8U3Y9Dgi