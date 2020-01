Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 7 de enero de 2020

Partidos de hoy martes 07 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa de la Liga Inglaterra Manchester United vs Manchester City Liga SmartBanck Real Zaragoza vs Sporting de Gijón Al-Hilal vs Al Ahli SC ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 07 DE ENERO

12.00 horas Al-Hilal vs Al Ahli SC (Liga de Arabia Saudita)

15.00 horas Real Zaragoza vs Sporting de Gijón (LaLiga SmartBank)

15.00 horas Manchester United vs Manchester City (EFL Cup)

15.00 horas Reims vs Estrasburgo (Copa de Francia)



COPA DE LA LIGA INGLESA

Las semifinales de la EFL Cup inician, con un partido que capta la atención de todo Inglaterra. El Manchester United vs Manchester City en Old Trafford se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro tiene como favorito a los de Pep Guardiola por su buen nivel.

En los duelos recientes, la balanza está pareja. La más reciente presentación dejó un triunfo del Manchester United, de visita, por 2-1, mientras que en casa no supo ganar en los últimos dos duelos: fueron 2-0 y 2-1 a favor del Manchester City.



LALIGA SMARTBANK

La fecha 22 de LaLiga SmartBank se completa, con el duelo entre Real Zaragoza vs Sporting de Gijón. El equipo local tiene en mente mantenerse en la zona de playoffs y también acercarse a la zona de ascenso directo. Son favoritos ante el irregular Sporting.



LIGA DE ARABIA SAUDITA

El torneo de máxima división de Arabia Saudita recupera las fechas que faltan. El Al Hilal de André Carrillo enfrentará en casa al Al Ahli SC por la fecha 11, que no se jugó en su momento por la participación de los locales en la última edición del Mundial de Clubes.

André Carrillo llega en gran momento, pues anotó un gol en la presentación más reciente, en la goleada 7-0 sobre Al Adalh.



COPA DE LA LIGA DE FRANCIA

Los cuartos de final de la Coupe de la Ligue está en marcha. Dos equipos de la máxima categoría se Francia se enfrentan en esta etapa: Reims vs Estrasburgo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Los dos llegan con diferentes momentos en lo que va del año.

Reims llega tras ser eliminado por el Mónaco (2-1) en la Copa de Francia, mientras que Estrasburgo goleó 4-1 a Le Portel. Es preciso mencionar que el mencionado torneo es distinto a la Copa de la Liga.