Manchester City venció 3-1 al Manchester United en primera semifinal por Carabao Cup [VIDEOS]

El interés del Manchester City es volver a coronarse en todo certamen local que dispute y esta tarde tuvo un importante resultado sobre el Manchester United, su clásico rival, en la semifinal de la Carabao Cup. Los dirigidos por Pep Guardiola ganaron 3-1 como visitantes.

Los resultados previos hacían pensar que sería un duelo parejo, pero los ciudadanos lograron imponerse con su buen estilo de juego. El primer tanto del encuentro llegó a los 16 minutos, con una obra maestra de Bernardo Silva, que dejó mal parado a David De Gea.

El volante portugués tuvo gran protagonismo y participó directamente en el 2-0 a los 32'. Bernardo recibió el balón pasando el círculo central y cedió un pase entre líneas para Riyad Mahrez. Este terminó en el mano a mano, dejó a De Gea en el camino y anotó a placer.

Y a los 38 minutos, el Manchester City colocó la goleada en el derbi de la ciudad. Kevin de Bruyne recibió por la izquierda y metiéndose al área enganchó con gran calidad a Phil Jones antes de enviar un bombazo a la portería de los Diablos rojos, pero fue bloqueado.

Sin embargo, el Manchester United no tuvo suerte para salvarse: Andreas Pereira infló sus propias redes. La segunda parte fue un trámite, pero el equipo local intentó acortar las distancias, lo que terminó logrando gracias a Marcus Rashford (70'), por un pase entre líneas.

La ventaja es clara para los celestes, que tendrán que cerrar la llave en casa. El encuentro se jugará el 29 de enero en el Etihad Stadium, lugar en el que Manchester United ya dio golpes, como en el último duelo de Premier League: fue 2-1 sobre Manchester City. ¿Habrá remontada?

FINAL: Manchester United 0-3 Manchester City

90+2' Tiro libre en salida para el United. Se juega corto, pero no logran salir de la presión rival.

90+1' Gran combinación de pases del United para su salida limpia, pero Fred se duerme y Rodrigo gana el balón.

90' El árbitro añade 3 minutos al partido.

89' El United trata de acelerar las acciones, pero no tienen espacios.

88' Centro desde la esquina en el United, pero Walker despeja sin problemas.

87' Salida limpia del United. Rashford recibe y remata de larga distancia. Bravo se apoya en el córner.

86' CAMBIO EN EL CITY: Ingresa Phil Foden por Mahrez.

84' Posición adelantada de Gabriel Jesús (City) por la derecha.

83' TARJETA AMARILLA: Walker (City) ha sido amonestado.

82' CAMBIO EN UNITED: Ingresa Martial por Greenwood.

81' Largo pase en busca de Rashford, pero Claudio Bravo se adelanta a cortar.

80' CAMBIO EN EL CITY: Ingresa Gabriel Jesús por Kevin de Bruyne.

79' Finalmente el partido sigue en marcha. Kevin de Bruyne (City) se retira del campo.

77' Kevin de Bruyne (City) quedó muy sentido en el campo y requiere de atención médica.

76' El United quiere un gol más, para cambiar el curso del encuentro en el final.

75' Tiro libre desde la banda derecha para el Manchester United. Se juega en corto.

74' Kevin de Bruyne (City) remata desde el borde del área, pero es bloqueado con facilidad.

73' Manchester City sigue con el balón en campo rival, ordenado, pero sin profundidad clara.

72' TARJETA AMARILLA: Williams (United) amonestado.

71' Sterling (City) quedó libre dentro del área, pero demoró en definir y decidió mal después. Centro para Mahrez, que remata sin potencia.

70' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED! Rashford descuenta en en el marcador.

69' ¡UFFF! Gran atajada de De Gea, ante el potente remate de Mahrez dentro del área.

68' El City se hace con el balón, en su campo, con tranquilidad.

67' Tiro libre en salida para el City, por posición adelantada de Rashford.

66' Wan Bissaka (United) llega por la derecha, pero no puede con la marca de Mendy.

65' Pase entre líneas para Sterling, que espera y cede para Gundogan, pero remata sin potencia.

64' CAMBIO EN EL UNITED: Ingresa Gomes por Daniel James.

63' Tiro libre directo que ejecuta Rashford, pero sin dirección de peligro.

62' TARJETA AMARILLA: Rodrigo (City) amonestado por falta contra Pereira.

61' Remate de Kevin De Bruyne que bloquea Jones y Sterling intenta recoger el rebote, pero cometió falta.

60' Matic (United) intenta un pase entre líneas para Greenwood, pero la defensa se repone.

58' Pase entre líneas de Mahrez (City), pero quedó muy largo.

57' Ahora tiro libre en salida para el City. Falta contra Otamendi de Daniel James.

56' Tiro libre en salida para el Manchester United, por posición adelanta de Kevin de Bruyne.

55' Pase a la derecha para Mahrez (City), que engancha y deja a Williams tendido en el césped. Sin embargo, el balón se le va.

54' ¡UFFF! El centro no generó peligro y en la acción siguiente, Mahrez recibe y remata a puerta, pero el balón le niega el gol.

53' Tiro de esquina derecho para el Manchester City. No paran de llegar con peligro.

52' TARJETA AMARILLA: Fred (United) amonestado.

51' Salida desde meta para el Manchester City, lo hacen lento, teniendo en cuenta la ventaja.

50' El City acelera y también le pone una pausa al partido cuando desea.

49' Gran ocasión del City, pero el remate final de Sterling es bloqueado.

48' El partido se hace trabado en la mitad del campo.

47' Manchester United pelea por mantener el balón en su campo.

46' El segundo tiempo está en marcha.

CAMBIO EN MANCHESTER UNITED: Ingresa Matic por Lingard.

DESCANSO: Manchester City 3-0 Manchester United

45+1' Tiro libre para el United por falta contra Fred. Se juega en corto.

45' El árbitro añade 1 minuto al partido.

44' Remate de larga distancia de Andreas Pereira (United), pero totalmente elevado.

43' Mahrez (City) se mete al área chica y cede para Sterling, que estando solo no logra definir.

42' ¡UFFF! Kevin de Bruyne envía un centro espectacular desde la derecha y Sterling no logró alcanzar en su estirada.

40' ¡UFFF! Bernardo Silva (City) quedó en el mano a mano con De Gea y remata, pero el portero bloquea.

38' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Andreas Pereira anota en contra luego de remate de Kevin De Bruyne.

37' United intenta hacerse con el manejo del balón, pero es imposible hasta el momento.

36' Greenwood (United) controla al borde del área y remata a puerta, pero desviado.

35' TARJETA AMARILLA: Lingard (United) amonestado.

34' Manchester City de nuevo con la posesión del balón.

33' Mal retroceso del United, que dejó a Mahrez con espacio para recibir libre el pase entre líneas que lo llevó al gol.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Riyad Mahrez estira la ventaja.

31' Tiro de esquina para el United. Jugada preparada de Andreas Pereira con Fred, pero no fue efectiva.

30' El United se mantiene con pases largos desde su meta, lo que no ha traído resultados buenos hasta ahora.

29' Subida de Sterling por la izquierda, pero no logra encontrar espacio para un centro.

28' Sterling (City) intenta salir de la marca de dos rivales, pero lo detienen con fuerza.

27' Corre de un lado a otro del United, siempre detrás del balón.

26' Lingard (United) intenta meterse en área rival, pero Walker lo cierra con facilidad.

25' Salida del United, otra vez con un balón largo en busca de Rashford, pero sin buenos resultados.

24' ¡UFFF! Lindelof y Jones bloquean el remate de Sterling, que llegó libre a rematar tras centro de Walker.

23' Se hace dominador el Manchester City en la mitad del campo.

22' Fuerte golpe de Jones contra Bernardo Silva, aunque fue casual.

21' Retroceso del Manchester City hasta su puerta, con salida limpia de Claudio Bravo.

20' Mahrez (City) llega al área rival, saca un remate, pero es bloqueado con lo justo.

19' El United no puede encontrar el balón, erran en la mitad del campo por la presión.

18' Golpe sorpresivo para el Manchester United, pero hay tiempo para que puedan reaccionar.

16' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Bernardo Silva anota con espectacular remate.

15' Se mantiene el City en su gran tranquilidad para salir con el esférico.

14' No puede salir el United por bajo, así que optan por un largo pase. No tiene buenos resultados.

13' Gran centro de Kevin de Bruyne, pero Wan Bissaka se impone en el aire.

12' Largo pase en busca de Kevin de Bruyne, pero Jones se impone y cede para De Gea.

11' El centro de Fred (United) desde la esquina no genera peligro.

10' Gran acción de Rashford (United), luego de que Greenwood le bajó el balón, pero solo consigue el córner.

09' ¡UFFF! Gran acción colectiva del City, con Bernardo, Gundogan y Mahrez. Este último abre a la banda izquierda para Sterling, pero amaga mucho y quedó imposibilitado de rematar a puerta.

08' Gran contragolpe del United, que termina con Rashford en gran proyección por la derecha. Centro raso con potencia, pero Fernandinho la saca con lo justo.

08' Combinación de pases del City por el medio del área rival, pero Sterling falla en la profundidad.

07' Tiro de esquina del Manchester City, pero el centro no genera ningún peligro.

06' Paciente ahora el City en su salida, esperando que su rival adelante líneas para atacarlo.

05' Centro de Daniel James (United) desde la derecha, pero la defensa del City responde.

04' Presión alta del Manchester City, buscando provocar el error del clásico rival en su salida por bajo.

03' Primero Walker y ahora Kevin de Bruyne peleando por la derecha, pero ninguno logró centrar.

02' Combinación de pases del Manchester City en el inicio del partido.

01' El partido está en marcha.

- Las alineaciones están confirmadas

ALINEACIONES CONFIRMADAS

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams; Fred, Pereira; Lingard, Greenwood, James; Rashford.

XI MANCHESTER CITY: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan, Mahrez; De Bruyne, Bernardo Silva; Sterling.

LA PREVIA

Manchester United vs Manchester City EN DIRECTO chocan este martes 7 de enero del 2020 en una nueva semifinal de la EFL Cup desde el estadio de Old Trafford a las 15:00 (Perú), 17:00 (Argentina) y lo transmitirá EN VIVO por la señal de ESPN.

Manchester United vs Manchester City revivirán un nuevo derbi de la Copa de la Liga Inglesa. El duelo no será solo de equipos, pues el español Pep Guardiola luchará con sus mejores estrategias con el noruego, Ole Gunnar Solskjaer.

En la pasada fecha, Manchester United tuvo acción pero no pudo ganarle al Wolverhampton. Solo empataron sin goles en condición de visita.

The #EmiratesFACup fourth-round draw takes place later today...



Mientras que el City, si pido vencer al Port Vale por un marcador de 4-1 donde fue figura el inglés, Philip Fonden. En la Premier League, los "Citizens" tienen una mejor ubicación al tener el tercer puesto. Los "Diablos Rojos" deambulan en mitad de tabla (5).

¿Cuándo se enfrentaron por últimas vez Manchester United vs Manchester City?

Manchester United vs Manchester City se vieron las caras por la fecha 16 de la Premier League. Esta vez, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer se impuso al de Pep Guardiola por un 2-1 ajustado en el Etihad Stadium.

Marcus Rashford a los 23′ de penal y el atacante francés Anthony Martial a los 29′, marcaron los goles del United. Descontó para el City, Nicolás Otamendi a los 85'.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO | Posibles alineaciones

Manchester United: David de Gea; Ashley Young, Victor Lindelof, Harry Maguire, Brandon Williams; Andreas Pereira, Nemanja Matic, Tahith Chong, Daniel James, Juan Mata; Marcus Rashford

Manchester City: Claudio Bravo; Joao Cancelo, John Stones, Fernandinho, Benjamin Mendy; Ilkay Gündogan, Rodri Hernández, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva; Gabriel Jesús

Hora: 15:00

Escenario: Old Trafford

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO | Horarios en el mundo

México - 14:00 p.m.

Perú - 15:00 p.m.

Estados Unidos - 15:00 p.m.

Ecuador - 15:00 p.m.

Colombia - 15:00 p.m.

Chile - 17:00 p.m.

Argentina - 17:00 p.m.

Inglaterra - 20:00 p.m.

España - 21:00 p.m.

