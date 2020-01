Neymar reveló a las 4 estrellas con las que le habría gustado jugar

Neymar buscará en este nuevo año dejar atrás los problemas que vivió en el 2019, para reubicarse como uno de los mejores futbolistas del mundo. El "garoto" no solo tiene en la mira conseguir títulos con el PSG, sino también con la selección brasileña.

"Mi mayor expectativa es ganar todo lo que pueda con París y con la Selección Brasileña. Buscar nuevos desafíos, llegar a la final de la Champions League, volver a ganar la Copa América... Estos son los retos que pretendo alcanzar en 2020", declaró "Ney" a 'globoesporte'.

El ex Barcelona también reconoció el talento de Sergio Ramos, a quien ha tenido que enfrentar en varias ocasiones. "Nunca le he tenido miedo a nada: tengo respeto. Siempre hablo de Sergio Ramos, que es uno de los mejores defensas a los que me he enfrentado y le respeto mucho por todo lo que es en el fútbol".

Así mismo, expresó su admiración por un ex futbolista brasileño desde sus inicios en el "Deporte Rey". "Hay uno del que siempre he sido fan desde que era pequeño, que es Marcos. Es uno de los pocos a los que tuve la oportunidad de enfrentarme y pude marcarle gol. Lo guardo (el recuerdo) con mucho cariño".

Además, Neymar reveló su lista de estrellas con quienes le hubiera gustado jugar oficialmente. "¿Solo uno puedo decir? Romário es uno de ellos; Ronaldo, por mucho que haya jugado en su partido de despedida; Zidane e Ibrahimovic", señaló el integrante del "Scratch".

Por otra parte, "Ney" confesó a qué jugadores incluiría en su equipo para el Red Bull Neymar's Five. "De los que siguen en activo: Messi, Suárez, Mbappé, Pogba y Hazard. De los ya retirados: Xavi, Lampard, Gerrard, Beckham y Henry".