‘Chicharito’ Hernández cerca de LA Galaxy de la MLS, ante la salida de Ibrahimovic [VIDEO]

Los goles de Javier ‘Chicharito’ Hernández puede hacer un giro drástico en su carrera profesional, luego de casi 10 años jugando en Europa. El delantero mexicano es seguido de cerca por Los Angeles Galaxy de la MLS, que busca con desesperación un goleador experimentado.

El atacante llegó al Sevilla de España, tras un paso no tan destacado en el West Ham de Inglaterra, y no ha logrado consolidarse por completo para pelear por un lugar en el once titular. Ante ello, ‘Chicharito’ Hernández busca una salida y la Major League Soccer lo tienta.

Julen Lopetegui pretende mayores variantes en ofensiva para el Sevilla, para lo que resta de la temporada, y uno de sus planes es dejar partir a Javier Hernández, que no ha demostrado su valía como goleador hasta ahora: suma 9 partidos (4 de titular) y un gol en La Liga.

Regarding Chicharito to the @LAGalaxy, Spoke to Dennis te Kloese about that Tuesday. He said: "He went from West Ham to Sevilla and he's been there for 4 months only. That makes it a little bit hard for both player and club. I think that's going to be a challenge."