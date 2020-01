Juventus vs. Udinese [DirecTV EN VIVO] por los octavos de final de la Copa Italia

Juventus vs. Udinese EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 15 de enero por los octavos de final de la Copa Italia. El encuentro se jugará desde las 14:45 (hora peruana) en el Juventus Stadium vía LIVE STREAMING de DirecTV Sports.

Luego de tomar la punta de la Serie A tras el importante triunfo ante la Roma el pasado domingo, ahora Juventus tendrá que pasar la página y enfocarse en la tercera competición en la que viene participando: la Copa Italia.

Cristiano Ronaldo y compañía tendrán enfrente a un equipo irregular y que se encuentra lejos de las posiciones de vanguardia en la Liga. Por ello, Maurizio Sarri parece evaluar mandar un once alternativo donde el crack portugués podría ir a la banca esperando su oportunidad.

“No es fácil, pero debemos recuperarnos: todos los torneos que jugamos son un objetivo. Queremos pasar de ronda y llegar a la final”, expresó el DT de Juventus. Ante este panorama, Gonzalo Higuaín podría ir desde el arranque acompañado por Ramsey y Bernardeschi.

Mientras que Unidese ha superado de manera exitosa dos fases de esta Copa Italia y ahora tendrá que visitar el difícil estadio de Juventus para tratar de arrebatar un resultado importante que los acerque a la siguiente fase de este torneo.

Juventus vs. Udinese EN VIVO | Posibles alineaciones

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Bernardeschi, Higuaín.

Udinese: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Mandragora, De Paul, Fofana, Stryger Larsen, Sema, Okaka, Lasagna.

Juventus vs. Udinese EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Juventus vs. Udinese, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.