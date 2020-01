Lionel Messi extraña a Cristiano Ronaldo: "eran especiales los duelos contra él"

Cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid, los que más lamentaron esta situación fueron los hinchas 'merengues', sin embargo, la máxima figura del Barcelona, Lionel Messi, confesó que también extraña al portugués.

"Los partidos contra el Madrid siempre son especiales, pero aún lo eran mucho más cuando estaba Cristiano Ronaldo", dijo el astro argentino en una entrevista para DAZN Italia, quien recuerda con nostalgia sus duelos con el 'Comandante'.

"Quedarán para siempre. A nivel personal fue muy lindo los duelos deportivos; la gente, sean del Madrid o del Barcelona, los han disfrutado"

Asimismo, 'Lio' alabó la carrera del portugués, quien se mantuvo muchos años compitiendo en La Liga. "No es fácil mantenerse tantos años compitiendo al máximo nivel en Madrid y Barcelona, clubes muy exigente y los dos mejores del mundo", agregó.

El '10' también se refirió a Andrés Iniesta y Xavi Hernández, quienes fueron sus socios en aquel mítico Barcelona de Pep Guardiola. "Eran jugadores incomparables, difíciles de copiar. Siempre estaba muy atento a lo que hacían para aprender de ellos", contó.

Finalmente, el 'che' se refirió a la primera vez que Guardiola lo puso de falso '9' en un duelo ante el Real Madrid, el mismo que quedó 6-2 a favor de los 'culés' en el Santiago Bernabéu,

"Fue una sorpresa cuando Pep me lo comentó. Me explicó que lo había hablado con Tito (Vilanova). Me querían para que me juntase con los medios y arrastrase a los centrales, para que Eto'o y Henry entrasen a sus espaldas. Uno de los goles de Henry fue así", concluyó.

EL DATO

Messi debutó en el primer equipo del Barcelona en 2004, con 17 años.