Real Madrid derrotó 2-1 al Sevilla y es colíder junto al Barcelona en España

Con doblete de Casemiro, el Real Madrid sacó un valioso resultado en casa e igualó en puntaje al Barcelona, que suma 40 unidades, en la Liga Santander. El videoarbitraje, una vez más, se hizo presente en un partido y cambió la historia del partido.

SEGUNTO TIEMPO

90' ¡Final! El Madrid se impuso 2-1 sobre el Sevilla con doblete de Casemiro, la figura del cotejo.

85' El Real Madrid ya no propone y solo traslada el balón.

80' Tercer y último cambio en Sevilla: Rony Lopes sustituye a Ever Banega.

75' Vinícius Jr. sembró terror por la banda izquierda y por poco anota el tercero de los 'merengues'.

70' ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! Casemiro vuelve a dejar su firma personal con un descomunal cabezazo.

64' ¡GOOOOL DE SEVILLA! Luuk de Jong pone la paridad con un zurdazo colocado.

62' Segundo cambio en Madrid: Vinícius Jr ingresa por Rodrygo.

61' Primer cambio en Real Madrid: Karim Benzema ingresa por Luka Jovic.

57' ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! Casemiro rompe la paridad con una soberbia definición, tras pase magistral de Jovic.

55' El Sevilla empieza a "hacer tiempo" y eso no le gusta a la hinchada del Madrid. Asimismo, el DT Lopetegui alista cambios.

52' Luka Modric intentó abrir el juego por el sector de Marcelo, pero fue derribado en la mitad de la cancha. El árbitro cobra falta a favor de los 'merengues'.

48' Banega se viene asociando con Munir por la banda izquierda. Militao está teniendo problemas.

¡Ya se juega el complemento! No hay variantes.

PRIMER TIEMPO

46' ¡Final del primer tiempo! Real Madrid y Sevilla empatan a cero por la fecha 20 de LaLiga.

43' Sevilla ha adelantado sus líneas y ahora mete en su campo al Madrid. Marcelo ya no sube como antes.

38' ¡SE SALVÓ! Munir le comete una dura entrada por detrás a Marcelo, pero el árbitro no le saca tarjeta amarilla.

34' ¡CASI! Gudelj se animó con un disparo de volea con la zurda, pero el balón chocó en la humanidad de un defensor blanco.

31' ¡NO VALE! El árbitro se apoyó en el VAR y decide anular el tanto.

29 ¡GOOOL DE SEVILLA! Luuk de Jong la manda con un soberbio cabezazo.

26' ¡UFFFFF! Casemiro probó suerte con un disparo fuera del área y por poco vulnera la valla de Vaclík. El balón pasó rozando el travesaño.

24' Dani Carvajal volvió a sembrar terror en área de Sevilla, pero los defensores rivales apagaron el incendio.

21' Luka Modric reclama una falta cerca del área rival, pero el colegiado no cobra nada. Todo sigue igual en el Bernabéu.

16' Koundé (Sevilla) se animó con un disparo de media distancia, pero el balón se fue a las gradas.

13' Lucas Vásquez se filtró en área rival y por poco anota el primero para los 'merengue'. Le quedó larga la pelota. Sevilla no tiene reacción.

11' ¡Ufff! Toni Kroos estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo colocado. Toda la acción fue obra de Luka Modric, quien dejó a varios rivales en el camino.

7' Tanto Marcelo como Carvajal, laterales del Madrid, están subiendo mucho al ataque y solo se quedan Militao y Varane en la última línea.

3' Munir se asoció con Reguilón por la banda izquierda, pero la jugada no prosperó. El Madrid está bien parado atrás.

1' Luka Jović movió el balón y ya se juega el partido. Madrid va por otra alegría.

¡Ya rueda el balón en el Bernabéu! Real Madrid se enfrenta al Sevilla por la fecha 20 de la Liga Santander.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Rodrygo, Jovic.

Sevilla: Vaclík, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Gudelj, Banega, Munir, Vázquez, de Jong

PREVIA

Los merengues vienen embalados tras coronarse campeones de la Supercopa de España y conseguir su estrella número 11 en este certamen. Los dirigidos por Zinedine Zidane no conocen la derrota desde octubre del 2019, cuando perdieron por 1-0 ante el Mallorca.

“Sabemos donde estamos y en los clubes grandes es así, no va a cambiar nada, tampoco para mÍ. Se que si perdemos dos partidos me van a criticar igual que hace mes y medio. No se puede siempre jugar bien y ganar por eso intentamos dar siempre el cien por cien.", declaró "Zizou" en la previa.

Por otra parte, el Sevilla viene de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras aplastar por 5-0 al Escobedo con anotaciones de Luuk de Jong, Nolito, Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Oliver Torres. Los "nervionenses" irán por la victoria para pisarle los talones a los primeros puestos.

"La idea es llegar preparados y concentrados para competir al máximo nivel en un campo que te exige mucho, y sobre todo en el nivel que está ahora mismo el Real Madrid. Vamos con el objetivo de conseguir ganar, de conseguir el objetivo. Una vez que arranca el partido los aspectos emocionales pasan a un segundo plano.", señaló Julen Lopetegui en conferencia de prensa.

La última vez que el Real Madrid y Sevilla se vieron las caras fue en setiembre del 2019 por la liga española. El encuentro que se llevó a cabo en el Sánchez Pizjuán se lo llevaron los merengues por la mínima diferencia con un tanto de Karim Benzema.

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID - SEVILLA EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGA

XI Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Jovic y Bale.

XI Sevilla: Vaclik, Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón, Jordán, Fernando, Banega, Franco Vázquez, De Jong y Munir.

