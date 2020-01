Chelsea perdió 1-0 ante el Newcastle por la fecha 23 de la Premier League

Chelsea cayó en el último minuto del partido ante el Newcastle y rompió así su racha de 3 partidos sin perder. El conjunto 'blue' no tuvo una buena noche y terminó siendo liquidado por un tanto de Isac Hayden que le daría su segundo victoria consecutiva.

Los dirigidos por Frank Lampard se durmieron en la última jugada del partido y desperdiciaron el punto del empate poniendo en riesgo su cuarto lugar en la Premier, pues se ven amenazados por el Mnachester United que de lograr un empate o triunfo ante el Liverpool los desplazaría de dicha ubicación.

Un partido flojo del Chelsea que a pesar de no haber tenido grandes oportunidades de anotar fue superior al rival en posesión del balón, que tuvo su primer disparo a puerta en el minuto 60 del segundo tiempo.

El Newcastle se armó muy bien defensa sabiendo que la ofensiva del Chelsea podría ser letal y por eso alineó 5 defensas en la saga central. Willian fue el más desequilibrante por parte del con junto visitante, pues tuvo varias ocasiones de gol muy claras.

El Chelsea casi resignado al empate se descuido en los últimos momentos del tiempo de descuento y fue ahí cuando Hayden se desmarcó y aprovechó una asistencia de Allan Saint-Maximin para hacer el primero luego de un tiro de esquina mal defendido por el Chelsea.

94' Isac Hayden anota el 1-0 para las 'Urracas' en el final del partido.

