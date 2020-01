Manchester United vs Liverpool EN VIVO: por la fecha 23 de la Premier League

Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE se enfrentan este domingo en una nueva fecha de la Premier League en Anfield a las 11:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Los dirigidos de Ole Gunnar Solskjær quieren romper la racha de más de un año de partidos sin perder de los 'reds' , sin embargo, saben que no será una tarea nada fácil pues han sufrido dos bajas importantes; la de su ex capitán, Ashley Young y la posible ausencia de Rashford.

El United llega a este duelo motivado luego de una victoria por 3-0 ante el Norwich en la jornada pasada de la Premier, además también obtuvo un triunfo en la tercera ronda de la FA Cup ante Wolves, por lo que el equipo confía en poder sacar un buen resultado ante los del Liverpool.

Liverpool, por otro lado llega con el título de la Premier League prácticamente en el bolsillo, pues se ubica en la primera posición de la Premier League con 61 unidades a más de 15 puntos del segundo lugar ocupado por el Manchester City.

El equipo de Jurgen Klopp llega de obtener un triunfo ante el Tottenham en la fecha pasada y aunque no les fue fácil vencer a los 'Spurs' pues también fueron sobrepasados en momento por el rival, el resultado final fue positivo y el único tanto del encuentro lo anotó Roberto Fimino.

Watch our ongoing preparations for the weekend's showdown with @ManUtd in the latest edition of Inside Training on @LFCTV GO 👇 — Liverpool FC (@LFC) January 18, 2020

Klopp ha armado el equipo más letal de Europa tanto ofensiva como defensivamente y ha logrado concquistar desde su llegada a los 'reds' la Champions League, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes por primera vez en su historia.

Por la Champions League los Anfield se enfrentaran en lo octavos de final del torneo ante el duro Atlético de Madrid del Cholo Simeone en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

We never need an excuse to rewatch this classic Anfield moment from Juan the man 😏#MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/rXZ4cXuDsL — Manchester United (@ManUtd) January 18, 2020

VÍDEO | Manchester United vs Liverpool

La ultima que vez que se enfrentaron fue por la Premier League en la temporada pasada y el resultado fue un empate por la mínima, siendo de los pocos equipos que pudieron sacarle un punto a los 'reds'.

Manchester United vs Liverpool EN VIVO | Posibles Alineaciones

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (C), Williams, Fred, Matic, Andreas, Mata, Rashford, Martial

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mané, Salah y Firmino. DT: Jurgen Klopp.

Qué canal transmite Manchester United vs Liverpool EN VIVO vía canal ESPN 2 por Premier League

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky Hd

República Dominicana: RUSH, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: NBC Sports Gold

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

¿Cuándo juega el Liverpool?

El Liverpool juega el día hoy contra el Manchester United por la jornada 23 de la Premier League.

A qué hora juegan Liverpool vs Manchester United EN VIVO por FA Cup

Argentina: 11:30 a.m.

Perú. 11:30 a.m.

México: 11:30 a.m.

Panamá: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11.30 a.m.

Estados Unidos: 11.30 a.m. (ET) / 9.01 a.m. (PT)

Honduras: 12.30 p.m.

Guatemala: 12.30 p.m.

República Dominicana: 12.30 p.m.

El Salvador: 12.30 p.m.

Nicaragua: 12.30 p.m.

Bolivia: 1.30 p.m.

Paraguay: 1.30 p.m.

Venezuela: 1.30 p.m.

Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil: 2.30 p.m.

Argentina: 2.30 p.m.

Uruguay: 2.30 p.m.

Chile: 2.30 p.m.

España: 5.30 p.m.

Italia: 5.30 p.m.

Francia: 5.30 p.m.

Alemania: 5.30 p.m.

Portugal: 5.30 p.m.

Manchester United vs Liverpool EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo podrás ver el partido Manchester United vs Liverpool por la aplicación de ESPN. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Premier League EN VIVO.