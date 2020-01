Barcelona vs Granada [vía ESPN 2] EN VIVO: 0-0 igualan con Messi por LaLiga Santander

ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Granada ONLINE por la Liga Santander | Mitele Plus | 'Blaugranas' y 'rojiblancos' se enfrentan este domingo 19 de enero, a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) y 9.00 p.m. (hora española), en el cierre de la jornada 20 de LaLiga Santander.

Barcelona vs Granada | En vivo | Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

66' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Casi sorprende el Granada. Remate de Eteki que chocó en el palo cuando ya Ter Stegen no tenía nada que hacer.

65' Cambio en Granada CF, entra al campo Antonio Puertas sustituyendo a Álvaro Vadillo.

63' Vidal le comete falta a Machís y hay tiro libre para la visita.

63' Ejecución de Messi a colocar y el balón se va al tiro de esquina.

61' Falta contra Messi muy cerca del área chica del Granada. Podría estar el primero.

59' La triangula el Barcelona por todo el campo de juego, pero no tiene cómo penetrar el área chica de la visita.

57' Sigue intentando el Barcelona. Este resultado deja como único puntero al Real Madrid de Zidane.

56' Cambio en Granada CF, entra al campo Yangel Herrera sustituyendo a Ramón Azeez.

53' Arturo Vidal recuperó bien y se juntó con Messi. Luego el chileno sacó el centro que fue despejado por un central del Granada.

52' Rakitic vio mal colocado al arquero y sacó el remate. El esférico salió desviado.

49' Nuevamente Messi volvió a avisar. Su disparo pasó muy cerca.

47' Vadillo sacó un centro difícil, pero Piqué salvó en el fondo.

45' Arrancó la parte complementaria.

ENTRETIEMPO

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

43' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Messi casi marca el primero. Su disparo pasó muy cerca del palo derecho del Granada.

40' Granada gana una falta en el mediocampo. La visita resiste en el Camp Nou y por ahora se está llevando un punto importante.

39' Ansu Fati se demoró en dar el pase al medio. El balón se fue al tiro de esquina.

37' Sigue buscando el Barcelona vencer el arco visitante. Piqué sacó un remate que impactó en la humanidad de un defensor.

35' El local quería armar una jugada, no salió como se esperaba y todo acaba en un saque de arco para el Granada.

35' Nuevamente Ansu Fati se animó en el desborde y ganó un tiro de esquina.

33' Jordi Alba cae al suelo tras una supuesta falta. El lateral se molesta y ya se reanuda el juego otra vez.

31' Ansu Fati intentó meter un centro rasante, pero saca como puede la visita.

30' La pierde Messi y Machís se anima en la personal para el Granada.

28' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Fernández se animó de larga distancia, pero su disparo salió desviado.

27' Ahora se pone friccionado el juego en el Camp Nou.

26' El Granada se toma un respito tras una infracción contra Azeez.

25' Falta contra Jordi Alba y sale desde el fondo el Barcelona.

23' Sin peligro para el arco del Granada y hay saque de banda para la visita.

22' Messi saca el disparo que se va al tiro de esquina.

21' Falta contra el argentino. Otra vez hay tiro libre muy peligroso para el local.

20' Messi desborda por la izquierda y Fati no llega a convertir. Seguimos sin goles en el Camp Nou.

18' Buena jugada individual de Messi y casi llega el primero para el local.

15' Granada trata de jugar lejos de su arco. Los azulgranas son los dueños absolutos del balón.

13' Nueva falta a favor del Barcelona. Esta vez fue derribado Fati.

13' El argentino le pegó a la redondita aunque todo acabo por encima del arco de Rui Silva.

12' Amarilla para Machís tars falta contra Messi. Tiro peligroso para el local.

10' Sigue llegando el local. Esta vez se juntaron bien Alba y Messi, pero Fati la mandó desviado.

6' Disparo de Ansu Fati, pero el golero Silva reacciona correctamente y ataja.

4' Tiro libre para el Barcelona tras falta en campo del Granada.

2' Centro de Jordi Alba al área del Granada, pero la defensa rival despeja sin problemas.

1' ¡Empezó el partido en el Camp Nou! El duelo está en marcha.

- Salen los equipos al campo para el inicio del encuentro.

VER EN VIVO BARCELONA VS GRANADA | ALINEACIONES CONFIRMADAS

XI Barcelona: Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Griezmann, Messi y Ansu Fati.

XI Granada: Silva; Ruiz, Duarte, Sánchez, Foulquier; Eteki, Gonalons; Vadillo, Azeez, Machís; Fernández

LA PREVIA

Con la victoria agónica del Real Madrid, el cuadro catalán está obligado a sumar de a tres en casa para así volver a ser único puntero en España. El llamado a ponerse el equipo al hombro es Lionel Messi, quien pretende dispararse en la tabla de goleadores.

Ganar o ganar, así de simple. En Barcelona no solo están presionados por volver a la senda de la victoria tras el empate a dos frente al Espanyol en la pasada fecha, sino también porque el Madrid ganó y lo igualó en la cima de LaLiga. Ambos conjuntos suman 40 unidades.

Este será el debut de Quique Setién, quien no se confía del poderío del Granada, especialmente de Roberto Soldado, y por eso hizo hincapié en el trabajo defensivo. En la última sesión se trabajó mucho el 4-5-1. El único en punta será Antoine Griezmann en lugar de Luis Suárez (lesionado).

El guardameta Ter Stegen también tuvo mucho trabajo, pues el cuadro 'rojiblanco' sorprende mucho desde fuera del área. Si bien ambos conjuntos atraviesan distintas realidades— uno es líder y el otro marcha en la mitad de la tabla—, los dos van por el triunfo.

La presión la tendrá el cuadro 'culé' con la finalidad de mantener los tres puntos de ventaja sobre los 'merengues', pero los de Granada no se le corren al reto y pretenden dar el golpe a domicilio. La última vez que chocaron en el Camp Nou el Barcelona se impuso por la mínima diferencia: 1-0. ¿Se repetirá el marcador?

ALINEACIONES PROBABLES BARCELONA VS GRANADA | LIGA SANTANDER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Sergi Roberto, Busquets; Messi, Ansu Fati, Griezmann.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Duarte, Germán, Neva; Herrera, Gonalons, Puertas, Machís; Soldado y Carlos Fdz.

Barcelona vs Granada EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Barcelona vs Granada EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.