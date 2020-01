Tras dejar Alianza, Wilder Cartagena es pretendido por Godoy Cruz de Argentina

Wilder Cartagena interesa en Godoy Cruz. El peruano que hace algunos días le dijo "adiós" a Alianza Lima, tendría serias y avanzadas negociaciones con el club argentino de cara a la temporada 2020 del fútbol en ese país. Cartagena viene siendo anunciado por varios periodistas de ese país quienes ya afirman que llegará como refuerzo para el club 'Bodeguero'.

Es importante señalar que no hace mucho, Wilder Cartagena se despidió de Alianza Lima con sentido mensaje a través de su cuenta en Instagram: "Me toca partir otra vez del club esta vez tranquilo y contento por muchos motivos. Extrañaré muchísimo a mis compañeros(y se que ustedes también) ya que fueron momentos muy lindos que vivimos durante la temporada y les deseo lo mejor este año. Que puedan darnos la alegría a todo el pueblo blanquiazul de conseguir el título. También agradecer a todos los que trabajan en el club... me hicieron sentir lo que es volver a estar en CASA".

Además agregó: "A la hinchada decirles gracias por todo el apoyo que me dieron y me siguen dando, eso no me lo quita NADIE. Muchas gracias de verdad los llevare siempre presente. Sigamos apoyando los colores que eso es lo más importante. No se si algún día volveré... espero que si, aún tengo un sueño pendiente con esta camiseta. Lo que sí se es que nunca dejaré de ser BLANQUIAZUL. Un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga".

Es importante señalar que tras no renovar con Alianza Lima y, además, al quedar en libertad por la desafiliación de su ex equipo, Veracruz, el peruano tiene las probabilidades amplias de poder irse a jugar al fútbol de Argentina.

Finalmente se pudo conocer que Sporting Cristal, club peruano dela Liga 1, también pretende al delantero, sin embargo, su prioridad es y será volar al extranjero para tener -también- mayor exposición y ser considerado por Ricardo Gareca para volver a integrar la Selección Peruana.

Wilder Cartagena y su debut con Alianza Lima

El peruano debutó con el cuadro blanquiazul en el 2012, cuando José Soto se encontraba de técnico. Luego de ello y tras tener paso también por los Tiburones Rojos de Veracruz, fue llamado para formar las filas de la Selección Peruana.