Christian Cueva entró en la órbita de San Lorenzo de Almagro

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, podría convertirse en flamante refuerzo de San Lorenzo de Almagro. El hecho no desagradaría para nada a 'Aladino' quien evalúa seriamente la posibilidad: utilizaría un método para salir del club brasileño-

Según la información del periodista argentino César Luis Merlo, Santos FC tiene una deuda con Christian Cueva y esto sería usado por el mediocampista de la 'Bicolor' para dar su arribo a la Superliga Argentina. A pesar de que el cuadro 'blanco' tiene un nuevo entrenador, el ex Alianza Lima buscaría nuevos aires.

Además, no quiere arriesgar la posibilidad de seguir relegado al banco de suplentes. Y es que la selección peruana iniciará su participación en las Eliminatorias con miras a Qatar 2022. El entrenador Ricardo Gareca ha sido muy claro respecto al tema de continuidad.

"Christian Cueva puede ser refuerzo de San Lorenzo. Santos FC tiene una deuda con él y eso puede abrir una puerta para que la operación se haga. El peruano ve con buenos ojos venir y la operación podría realizarse mediante una compra del porcentaje del pase", exclamó el periodista 'che'.

Christian Cueva puede ser refuerzo de #SanLorenzo: #Santos tiene una deuda con él y eso puede abrir una puerta para que la operación se haga. El peruano ve con buenos ojos venir y la operación podría realizarse mediante una compra del porcentaje del pase. Junto a @GerGarciaGrova pic.twitter.com/9VVcXnBMUW — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 17, 2020

Christian Cueva | Presidente de Santos FC criticó al mediocampista

A Christian Cueva no le habría gustado para nada las declaraciones del presidente de Santos FC, José Carlos Peres, quien en conferencia de prensa dio certeros comentarios sobre el volante de 27 años y afirmó que no dudarán en transferirlo en caso se presente la posibilidad.

“Cueva solo depende de él. De su cabeza. Hoy no es el número ’10′. Fue a la final de la Copa América, ¿por qué juega allí y no aquí? Sampaoli no quería a Cueva y ni siquiera había pensado en él. Si hay una oportunidad de transferir, transferiremos, porque es difícil cuando comienzas mal. Hablé con él y le dije que tenía que ‘comer hierba’. Tuvimos grandes jugadores y otros como Kléber Pereira, que, si no tenían talento, marcaron goles”, exclamó el mandamás.

“El profesor observa a todos, le gustó el plantel. Si surge la oportunidad y estamos buscando, lo haremos aquí. Era un préstamo obligatorio [hasta finales de enero]. Creo que puede derribar eso, y hasta pensamos en devolverlo. Estamos trabajando rápidamente para resolver con Krasnodar. Esta es una hipótesis. Otra es la demanda de equipos argentinos y otros desde México. Pero le dije a Cueva: ‘Si no rindes aquí, ¿rendirás en México?'", agregó.