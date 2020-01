Barcelona SC vs Delfín EN VIVO con Del Piero: fecha, horarios y canales de TV para ver la Noche Amarilla 2020

Barcelona vs Delfín EN VIVO será la principal atracción de este sábado 18 de enero a las 8:00 p. m. (hora peruana) en la denominada Noche Amarilla, evento que tendrá la presencia de Alessandro Del Piero como principal atracción. El partido será transmitido por DirecTv Sports.

Los 'Canarios' presentarán oficialmente a la plantilla que buscará alzarse con el título nacional del campeonato 'tricolor'. Es por ello que se enfrentarán al vigente campeón de la LigaPro, Delfín, en un compromiso de exhibición que tendrá lugar este sábado.

El invitado de honor será Alessandro Del Piero quien será la 'cerecita' del pastel en el magno evento. Como se recuerda, Barcelona SC se enfrentará a Progreso de Uruguay en la Primera Fase de la Copa Libertadores 2020: el ganador se enfrentará a Sporting Cristal.

Hey @greenday, do you have the time to listen to me for a sec here?

Thanks for having us in your video. And #OhYeah, we know you are Green Day, but to thank you we want to have you in our #NocheAmarilla2020 Right here in our 🏟

In case you are wondering, yes, this is an invite!🎸 pic.twitter.com/yruXFJGVEm