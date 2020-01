Franco Navarro sobre posible llegada de Ugarriza a UTC: “No, muy sonso"

UTC presentó ayer al equipo que peleará por la obtención de la Liga 1 en la "Tarde del Gavilán", donde disputó un encuentro amistoso contra el Carlos Stein, con una victoria de los cajamarquinos por 3-0 con anotaciones de Kevin Ruiz (2) y Luis Iberico.

No obstante, uno de los momentos que más sorprendió en el evento realizado en el Estadio Héroes de San Ramón fue la respuesta que dio el técnico de UTC tras ser consultado sobre el posible retorno de Adrián Ugarriza, jugador que defendió al conjunto crema en el 2018. “¿Ugarriza?, no, no, muy sonso”, señaló Navarro tras el encuentro.

Así mismo, el estratega del "Gavilán" se refirió a la victoria frente al nuevo inquilino de la Primera División. “Jugamos contra un equipo nuevo y era difícil porque no sabes quiénes juegan, a excepción de algunos. Fue un lindo partido y que pudimos superarlo”.

Además, el ex integrante de la selección peruana desde 1980 a 1989 elogió el desempeño de sus dirigidos sobre todo en el caso de Kevin Ruiz y los recientes jales para esta temporada, Erinson Ramírez, Mauro Guevgeozián y Luis Ibérico.

“Lo de Kevin Ruiz es para destacar, si sigue así y mantiene esa seguridad será importante para UTC. Erinson Ramírez de la misma forma, la experiencia de Mauro Guevgeozián es muy buena. Luis Iberico me parece un jugador interesantísimo. Después, el equipo trata de funcionar como tal y no depender de uno o de dos”

El elenco de Cajamarca deberá afinar algunos detalles para lo que será el inicio del Torneo Apertura, que dará inicio el 31 de enero. El conjunto de Franco Navarro se enfrentará de local a Sporting Cristal, que empató frente a Independiente del Valle en su presentación, el sábado 1 de enero.