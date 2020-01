Corea del Sur y Arabia Saudita clasificaron a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 [VIDEO]

Todo va quedando listo para Tokio 2020. Los diferentes deportes van conociendo a sus clasificados por lo que esta vez fue turno del fútbol ya que Corea del Sur y Arabia Saudita dirán presente en la próxima justa olímpica que se realizará en el continente asiático.

Las semifinales tuvieron encuentros muy reñidos. Una de las llaves fue la que protagonizó Corea del Sur y Australia. Los surcoreanos fueron más y se impusieron por 2-0 en territorio tailandés.

🇰🇷 @theKFA were dominant in a 2-0 win over Australia, which booked their place in the #AFCU23 final & secured their 🎟 ticket to @Tokyo2020. @Olympics | #RoadToTokyo https://t.co/z6afvXYf1I