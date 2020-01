Argentina vs Chile [DirecTV EN VIVO] Partido por Preolímpico Sub 23

DirecTV EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 TyC Sports, TVN, TNT y TV Pública ONLINE | Este viernes 24 de enero se juega el partido por el Preolímpico Colombia 2020. El duelo está pactado para las 20:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y será transmitido EN DIRECTO por Direct TV. Además, podrás ver todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

La Selección de Chile quiere asegurar su primer lugar en el grupo y para esto tiene que vencer a su similar de Argentina, sin embargo, no será un partido nada fácil pues la 'albiceleste' llega de vencer por 2-1 ante su similar de Colombia en el inicio del Preolímpico Colombia 2020.

La 'Roja' se siente confiada de obtener un buen resultado en este duelo, pues llegan de debutar con triunfo ante Venezuela y con una contundente victoria de 3-0 ante Ecuador con goles de Camilo Moya, Iván Morales y un autogol de Camilo Moya.

Bernardo Redín, seleccionador del conjunto de Chile sabe que en enfrentar a Argentina implica un esfuerzo diferente y que sus jugadores son muy ricos técnicamente por lo que un descuido les podría costar el partido.

"Ahora a pensar en Argentina, un rival muy complicado, directo. Es un partido aparte y tenemos que ir con todas nuestras armas a buscar la clasificación. Esto es partido a partido y uno nunca sabe lo que puede pasar en este tipo de campeonatos", indicó el estratega.

Por su parte, Argentina que también obtuvo una victoria en su partido de debut ante los anfitriones, con sobresaliente actuación de Alexis Mac Allister, jugador de Boca Juniors, que ante Chile no podrá jugar por estar expulsado, ira por su segundo triunfo.

✅ La Roja Sub 23 pretende seguir con su campaña ganadora en el Preolímpico ante un rival de peso: @Argentina 🇦🇷



Este viernes, todos a apoyar nuevamente a la Selección ✊ pic.twitter.com/JecQlWPP3q — Selección Chilena (@LaRoja) January 23, 2020

Una de las grandes cartas de gol que baraja el entrenador Fernando Batista es Adolfo Gaich, goleador del San Lorenzo que ya anotó su primer tanto en el torneo y a el DT lo comparó con con la leyenda, Martin Palermo.

Argentina vs. Chile.

Argentina vs Chile Sub 23: Hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Facundo Medina, Nehuen Pérez, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolas Capaldo; Julián Alvarez, Matías Zaracho o Nahuel Bustos, Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Chile: Omar Carabalí; Raimundo Rebolledo, Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz, Sebastián Cabrera; Tomás Alarcón, Gabriel Suazo; Adrián Cuadra, Pablo Aránguiz, Iván Morales; Nicolás Guerra. DT: Bernardo Redín.

Hora: 22.30 (horario Argentina)

TV: TyC Sports, T13 y DirecTV Sports.

A qué hora juegan Argentina vs Chile Sub-23 EN VIVO por Preolímpico 2020

Perú: 8.30 p.m.

Dónde ver Argentina vs Chile Sub-23 EN VIVO por Preolímpico 2020

Argentina vs Chile Sub-23 EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Preolímpico 2020?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Argentina vs Chile Sub-23 EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo podrás ver el partido Brasil vs Uruguay Sub-23 por la aplicación de DirecTV GO. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Preolímpico 2020 EN VIVO.

Ver DirecTV Sports EN VIVO HOY | Argentina vs Chile Sub 23

Dónde ver DirecTV EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 | Guía TV Argentina HD

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 | Canales TV

Dónde ver TyC Sports EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 | Guía de canales TV Internacional

Cómo ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 | Canales TV

Dónde ver Canal 7 GRATIS de TV Pública EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 | Canales TV

VHF Repetidoras: Canal 7.

Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO.

Dónde ver TNT Sports EN VIVO Argentina vs Chile Sub 23 | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Dónde ver T13 EN VIVO Chile vs Argentina Sub 23 por Preolímpico 2020 | Canales TV

