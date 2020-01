¿El nuevo Cristiano Ronaldo? Conoce a Erling Haaland [VIDEOS]

De Noruega para el mundo. Su nombre es Erling Braut Haaland, nació un 21 de julio del año 2000 en Leeds (Inglaterra), en el pueblo de Yorkshire del Oieste. Hijo de Alf-Inge Haaland, también futbolista, nació en el país inventor del fútbol, sin embargo, obtuvo la nacionalidad noruega por su familia. Tiene apenas 19 años y ya rompió un récord en la Bundesliga.

El delantero noruego salió de las divisiones inferiores del Bryne FK, club de segunda división que lo vio crecer, de ahí pasó a uno de los grandes de su país el Molde FK y logró migrar al RB Salzburgo de Austria, club con el que ganó una Bundesliga austriaca y la copa de la liga.

En el club austriaco comenzó a demostrar que algo no era normal en él, mientras a su edad la mayoría de jugadores empiezan a adaptarse a las ligas profesionales, Haaland ya anotaba 29 goles en 27 partidos. Con más tantos que encuentros el Real Madrid se fijó en él, sin embargo, nunca se animó a lanzar la oferta definitiva. Finalmente, el que sí lo hizo fue el Borussia Dortmund.

Además, el noruego logró una cosa de locos, en el Mundial Sub-20 de Polonia el año pasado, su selección conformó el Grupo C de la competición. Si bien no logró clasificar a la siguiente fase, perdió ante Uruguay y Nueva Zelanda, Haaland arrasó, literalmente, con Honduras. Noruega ganó 12-0, anotó 9 de los goles.

Con todo esto era imposible que el noruego no fiche por un club grande, como ya sabemos el Borussia se ha hecho con sus servicios hasta junio del 2024. Los alemanes no se equivocaron al ficharlo. En apenas 2 partidos ya ha roto un récord, Haaland con 19 años ha anotado 5 goles en 59 minutos, algo que no tiene precedentes en el torneo alemán.

Pisó el césped de la Bundesliga por primera vez cuando iban perdiendo ante el Augsburgo, ahí una cara que jamás olvidará, la de su compañero Lukasz Piszczek, por quien el delantero ingresó al minuto 55’ y apenas en tres minutos ya anotaba, esa tarde fue ‘hat-trick’ y ganaron 5-3. En la fecha pasada el Dortmund ganaba al Colonia 3-1, ingresó al minuto 66’ y anotó un doblete.

👽 ¡UN 'CHICO MARAVILLA'! ¡DOBLETE DE HAALAND! 👽#BundesligaxFOX No es broma... El delantero noruego volvió a anotar...



Sin ángulo, la definición para poner su segundo gol ante Koln en sólo 22 minutos en la cancha pic.twitter.com/1yzjpfg0Dv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 24, 2020

Este no es el único récord de Haaland en el fútbol profesional. En la Champions League el noruego anotó en 4 jornadas consecutivas con apenas 19 años. Además, en la tabla actual de goleadores se ubica segundo con 8 tantos, solo por detrás de Lewandowski y por encima de jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

⚽️Llegó a su quinto gol en la Bundesliga en apenas 57 minutos jugados.



⚽️Es récord en la historia del torneo.



⚽️Erling Braut Haaland.



⚽️Fenómeno. pic.twitter.com/MxJLKAua9r — VarskySports (@VarskySports) January 24, 2020

Este es Erling Haaland, la nueva joya que Europa debe pulir para que en un futuro llegue a superar a históricos del fútbol mundial. De momento el delantero se prepara para la Bundesliga y la Champions League, donde buscará arruinarle la fiesta al PSG de Neymar y compañía.

