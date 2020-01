Perú vs Uruguay EN VIVO: Francisco Ginella anota el 1-0 para los 'charrúas' [VIDEO]

Se abre el marcador a los 11 minutos en Colombia. Perú no venía haciendo un mal partido ante Uruguay, pero en un ataque charrúa, Francisco Ginella aprovechó que no tenía marca encima para sacar el disparo y poner el 1-0 por la cuarta fecha del Preolímpico 2020.

Perú vs Uruguayu EN VIVO: Francisco Ginella anota el 1-0 para los 'charrúas'

Perú y Uruguay se vienen enfrentando en el Estadio Centenario en un duelo clave por llegar al Cuadrangular que da dos plazas para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Si bien la 'Blanquirroja' comenzó con el dominio del balón, fueron los orientales los que estuvieron más efectivos en ataque.

Resulta que la Selección Peruana Sub 23 intentaba llegar al arco de Fiermarin, pero Uruguay recuperó la pelota iniciando rápidamente el contragolpe. Eso generó que el equipo de Solano se encuentre mal parado y nadie saliera a cortar.

Francisco Ginella levantó la mirada, se tuvo fe y sacó un fuerte remate bien esquinado que nada pudo hacer el arquero Renato Solís, quien intentó por todas las formas evitar la caída de su valla, pero que al final tuvo que sacar el balón del fondo de las redes.

De esta manera, Uruguay se viene poniendo arriba en el marcador cuando no había pasado mucho en el campo de juego. Además, los orientales no solo buscan sumar de a tres, sino golear a Perú ya que en la última jornada les tocará descansar y esperar los resultados para ver si clasifican o no.

Por el lado de la Selección Peruana, en la última jornada la 'Blanquirroja' chocará con Bolivia y si en caso logra darle vuelta a la historia y Brasil vence a Bolivia, con el empate le bastará para seguir con el sueño intacto de llegar a Tokio 2020.