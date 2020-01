Estas son las 10 manías más raras de los futbolistas: Cristiano y Griezmann lideran la lista

Los jugadores de fútbol son una caja de pandora, muchos de ellos tienen raras manías que cumplen religiosamente antes de disputar un partido. A continuación, presentaremos una lista supersticiones de 10 futbolistas encabezada por Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann.

Cristiano Ronaldo y sus curiosos peinados

El astro de la Juventus tiene la manía de antes de cada partido que dispute se corta un poco el pelo y durante los últimos tiempos ha empezado por hacerse un peculiar peinado.

Antoine Griezmann y sus calzoncillos

Griezmann, una de las figuras del Barcelona a diferencia de CR7 no tiene una manía con su pelo, es más muchas veces lo hemos visto muy desaliñado en ese aspecto, su rara manía radica en otro aspecto, pues no sale al campo si no es con su calzoncillo de Bob Esponja.

James Vardy y su manía con el vino

El jugador del Leycester City, antes solía beberse media botella de vino previo a un partido, ahora habría cambiando el 'jugo de uvas' por el Redbull y al café.

Pepe Reyna y su carro

Pepe Reyna, portero del Aston Villa reveló en una entrevista que tiene más de una supertición, pero la que más llamó la atención fue que antes de los partidos de su equipo le hecha gasolina a su coche ¿Raro no?

Dele Alli y sus canilleras

El jugador del Tottenham sorprendió a más de uno cuando confesó que lleva usando las mismas canilleras hace 10 años.

Mario Goméz, un obsesionado con la limpieza

Mario Goméz, juega actualmente en el Stuttgart, club que milita en la primera división de la Bundesliga, se ducha antes de cada partido y siempre lo hace en la regadera que está más a la izquierda posible.

Ivan Rakitc y sus botines

Rakitc es una las piezas importantes del Barcelona, sin embargo, eso no lo excluye de ser un jugador que tenga algunas supersticiones y la suya recae en sus botines, pues cada que sale al césped lo hace con el izquierdo decorado.

Laurent Blanck y Barthez

Durante el mundial de 1998, el defensa de la Selección de Francia antes de un partido besaba la cabeza calva de su compañero ¿El resultado? terminaron ganando el campeonato.

Fillipo Inzaghi y las galletas

El italiano reconocido por su paso por la Juventus y el AC Milan, tenía cuando aún estaba en actividad una rara costumbre, pues antes de cada partido se comía algunas galletas para niños.

Jhon Terry y su música

El ex jugador del Chelsea siempre escuchaba música en CD de Usher y se sentaba en el mismo sitió del aútobus.