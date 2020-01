Copa Libertadores 2020 EN VIVO: revisa los resultados de la fase previa ida

Universitario abrió la fase previa de la Copa Libertadores 2020 con un empate ante Carabobo. El portero del cuadro venezolano se jugó un partidazo al evitar un vendaval de goles del conjunto peruano. Ayer se jugaron dos partidos más de la fase 1.

El cuadro de Universitario tuvo un buen debut en Puerto Ordaz al traerse punto, gracias al gol de Jonathan Dos Santos. El partido de vuelta será en el Monumental este martes 29 de enero.

🙌 ¡La primera semana de la #Libertadores 2⃣0⃣2⃣0⃣ quedó atrás! Estos fueron los resultados de los partidos de ida de la Fase 1. pic.twitter.com/UfY41DVgPl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 23, 2020

Mientras que San José de Oruro no pudo con Guaraní de Paraguay. Báez anotó en único gol del partido para el cuadro paraguayo. El partido de vuelta es el 29 de enero.

Barcelona, posible rival de Sporting Cristal

Posteriormente, Progreso de Uruguay, cayó en casa ante Barcelona de Ecuador. Filde y Leonardo Martínez marcaron para cuadro ecuatoriano. Lo más fijo es que sea rival de Sporting Cristal en la segunda fase (6 y 13 de febrero).

Copa Libertadores 2020 | Programación completa fase previa 1

Carabobo 1-1 Universitario

Martes 21 de enero

San José 0-1 Guaraní

Miércoles 22/01 18:15 Bolivia - 19:15 Paraguay TV Fox Sports

Progreso 0-2 Barcelona Ecuador

Miércoles 22/01 | 19:30 Perú - 21:30 Uruguay TV Fox Sports

Programación Fase previa 2

5/2/20 - 12/2/20

E 2 vs Cerro Porteño

Cerro Largo vs Palestino

The Strongest vs Atlético Tucumán

E1 vs Corinthians

4/2/20 - 11/2/20

I. Medellín vs Deportico Tachira

Macará vs Deportes Tolma

U. De Chile vs Inter de Porto Alegre

6/2/20-13/2/20

E3 vs Sporting Cristal