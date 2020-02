El emotivo discurso de LeBron James para Kobe Bryant en el partido de Los Lakers

El Staples Center de California fue testigo del conmovedor y último discurso de Los Ángeles Lakers en homenaje al fenecido Kobe Bryant. Su mejor amigo y 'hermano' LeBron James fue el encargado de dirigirse hacia 'Mamba'.

LeBron James quien hace dos años llegó al equipo para tomar la posta de Bryant, con micrófono en mano, se dirigió hacia el cielo y al borde de las lagrima expresó un sentido y conmovedor discurso para la leyenda del baloncesto.

"Antes de comenzar, quiero reconocer a todas las vidas que se perdieron el pasado domingo. Ahora, tengo algo que había escrito, me dijeron que viniera a decir algunas palabras pero si leo esto me voy a quedar corto y no voy a expresarme de corazón.

Lo primero que viene a mi mente es mi familia, es la familia en general porque miro al rededor de la arena y todos estamos tristes y lo primero que debes de hacer cunado pasas por algo como esto es ir al hombro de algún familiar, el domingo entendí lo que significa la palabra familia y es lo que he visto con todo el mundo aquí.

En algún momento tendremos el funeral de Kobe pero ahora quiero celebrar, celebrar después de 20 años de carrera, de sudor, de exigir tu cuerpo al máximo en incontables horas, servir de inspiración y eso es lo que vamos a celebrar. Esta noche es una celebración antes de jugar. Kobe fue como un hermano para mí desde que yo estaba en la secundaria, cuando llegué a la NBA a los 18 años, todas las batallas que tuvimos, Ambos compartimos la misma determinación y compartimos siempre las ganas de ganar.

El hecho de que esté yo aquí, da como mensaje que quiero continuar con su legado no solo en esta temporada, sino en todo el tiempo que me quede jugando al baloncesto", fue el sentido mensaje de James.

Recordemos que el pasado domingo Kobe Bryant junto a su hija perdieron la vida en un accidente de aereo cuando su helicóptero sufrió desperfectos y cayó en un monte de Baja California. Dos partidas que hoy América y todo aficionado del baloncesto llora.