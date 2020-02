Luka Jovic cuando supo de interés del Real Madrid: "¿En serio? No me tomes el pelo, por favor"

Real Madrid ha encontrado cierta regularidad en los últimos partidos y la mayoría de jugadores vienen cumpliendo importantes actuaciones, sin embargo, la situación no es la misma para Luka Jovic, señalados como uno de los que más bajo rendimiento viene mostrando.

Es que el delantero serbio apenas ha marcado un gol en la presente temporada, un registro bajísimo tomando en cuenta que es el habitual suplente de Karim Benzema y ha tenido varias chances de alternar. Sin embargo, el ariete está convencido que callará a sus críticos.

"En mi país todavía siento que hay una corriente negativa cuando se habla de mi juego en el Real Madrid, pero yo estoy convencido de que me va a ir bien y que voy a demostrar que estoy en el Real Madrid porque tengo calidad", dijo el balcánico.

Jovic contó además que no es muy fanático de las redes sociales y que prefiere concentrarse en el proceso de adaptación al conjunto 'merengue'.

"No uso redes sociales casi. Sólo tengo Instagram, pero si te soy sincero ahora sólo estoy centrado en el fútbol y en estar en forma. Estoy en un periodo de adaptación difícil y tengo que esforzarme más".

También el futbolista de 22 años contó cómo se enteró que el Real Madrid, el equipo de sus sueños, estaba interesado en él.

"Me llama mi agente y me dice que el Real Madrid ha llamado y que me quieren. Y yo le digo, "no me tomes el pelo, por favor". Pero él me dijo que sí, que había una oferta y que lo pensara bien. Y yo claro, dije que sí y no creo que haya sido un error. Porque el club más importante solo llama una vez", aseguró.

EL DATO

Jovic firmó por el Real Madrid a cambio de US$ 67 millones. El dueño de su pase era Benfica, aunque la temporada pasada jugó a préstamo en el Eintracht Frankfurt.