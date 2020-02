Thomas Tuchel: "No puedo pensar que Mbappé usará este episodio para irse"

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, declaró en conferencia de prensa previo al duelo que sostendrán ante Nantes, equipo que alberga a los peruanos Cristian Benavente y Percy Prado. Se manifestó sobre el incidente que protagonizó con Kylian Mbappé.

"No puedo pensar que Mbappé usará este episodio para salir del club. Es nuestro jugador y tiene contrato", indicó un mortificado Tuchel. Como se recuerda, el campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018, es tentado por Real Madrid.

"No hay nada personal entre él y yo. No hay necesidad de hablar de esto. Yo amo el juego, el espectáculo, seamos serios. Eso no se discute. Él no quería salir, pero yo tengo que dar minutos a los que están en el banquillo", agregó el estratega alemán.

Mbappe | Thomas Tuchel reveló incomodidad

El entrenador de 46 años no ocultó su molestia y mandó un fuerte mensaje a sus jugadores. "Si quiero ser político, tengo que trabajar en política. Estoy en el fútbol y no quiero perder la cabeza con la política".

"Cuando Sarabia es titular, a Icardi y Cavani no les gusta. Son cosas deportivas y estoy convencido de que el vestuario lo entiende. Los cambios son los mismos, el partido estaba decidido e hice jugar a Icadi y Cavani", refirió.

Finalmente, reveló haber sostenido un encuentro con el director deportivo con PSG, Leonardo. No afirmó si se llegó a tocar el tema de Kylian Mbappé. "Hablé con Leo y luego hablamos de cosas generales del partido. Es algo entre el equipo y yo y se queda en el vestuario", mencionó.