Ex jugador de Universitario fue detenido en Bolivia tras estar prófugo de la justicia

El ex jugador de Universitario de Deportes, Luis Núñez, fue detenido en Bolivia tras estar prófugo de la justicia. Sobre el ex delantero pesa una acusación de homicidio: habría participado en un confuso incidente en la comuna de la Legua en Chile y que ello terminó con el asesinato de Juan Pinto Vásquez.

"Vivo encerrado como una rata, porque la justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caro todos mis errores, pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi padre que acaba de fallecer", indicó Núñez hace tres meses a El Mercurio.

"Estoy muy triste, enterraron a mi padre y no pude estar presente. Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser un prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan. Es algo muy doloroso (…) Una maldita mentira me tiene prófugo. Yo ya pagué mis errores del pasado con cuatro años y 64 días en la cárcel", agregó.

Luis Núñez sería extraditado a Chile para afrontar proceso

Según las primeras informaciones de Hola Chile, Núñez fue detenido en Bolivia gracias a una acción en conjunta entre la PDI y la policía boliviana. El también ex jugador de la Universidad Católica sería extraditado en las próximas horas para afrontar el proceso que pesa en su contra.

Luis Núñez y su estancia en Universitario

Luis Núñez llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2007 procedente de la Universidad Católica de Chile. El chileno no logró destacar con la crema en aquella irregular campaña debido a que anotó algunos goles: uno de los más recordados fue en la victoria 2-0 a USMP.

Su último club fue Deportes Concepción en el año 2012, temporada en la que daría fin a su carrera futbolística. No obstante, el 13 de setiembre de 2013 fue detenido junto a otros sujetos acusados por narcotráfico. En el procedimiento se le incautó 136 kg de marihuana prensada: su destino era trasladarlo de La Serena a Santiago.