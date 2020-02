El sentido mensaje de Christopher Olivares en la previa del partido ante Barcelona

El Preolímpico Colombia 2020 dejó varias situaciones a analizar. La sorpresiva y dura eliminación de la selección peruana del certamen a manos de Bolivia en la última fecha del Grupo B, permite interpretar el accionar de los jugadores así como el planteamiento del entrenador, Nolberto Solano.

Uno de los jugadores que mayor crítica recibió fue Christopher Olivares, delantero de Sporting Cristal y que era considerado una de las cartas en la ofensiva de la 'Bicolor'. Lamentablemente, su rendimiento no fue el propicio y fue reemplazado por Sebastián Gonzáles Zela.

"Que la gente se quite la imagen que el hecho que un comentarista tenga a su hijo jugando en la Selección Peruana significa que uno no tenga que hablar. Para mí, Christopher Olivares jugó el peor partido que le he visto ante Paraguay y no hay ningún misterio con eso. Yo jugué muchísimos partidos peor, pero aún así terminé jugando en ocho países e hice una carrera importante", fue el comentario que realizó su padre Percy en ESPN.

Christopher Olivares envió sentido mensaje

Utilizando su cuenta oficial de Instagram, Christopher Olivares envió un sentido mensaje en la previa del duelo ante Barcelona de Ecuador por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El futbolista de 20 años fue incluido por Manuel Barreto en la lista de viajeros y será alternativa en la ofensiva.

"No se vuelve más fácil. Tú te vuelves más fuerte", indicó el atacante en la referida red social que fue acompañada por una llamativa imagen: editó el número de su camiseta (9) y la convirtió en una cruz como señal de recuperación espiritual.

Sporting Cristal enfrenta este jueves a Barcelona de Ecuador por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2020. Los dirigidos por Manuel Barreto buscarán obtener un resultado que les permita cerrarlo en Lima. Emanuel Herrera sería titular y ello generaría que Christopher Olivares espere su oportunidad.